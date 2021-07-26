ДНР получит партию российской антиковидной вакцины "Спутник лайт"

В Донецкую Народную Республику (ДНР) 28 июля поступит российская вакцина от коронавируса "Спутник лайт". Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

"В среду, 28 июля, в республику при поддержке Всероссийской политической партии "Единая Россия" прибывает вакцина от коронавируса "Спутник лайт". Всего ожидается около 86 тысяч доз вакцины "Спутник лайт". Она также в этот период поступает в ряд регионов Российской Федерации", — написал он в своём телеграм-канале.

Пушилин отметил, что после прибытия вакцина в кратчайшие сроки будет распределена среди прививочных пунктов, которые оборудованы на базе учреждений здравоохранения. Он уточнил, что к оперативному открытию готов 51 пункт. По словам главы ДНР, прибытие вакцины позволит продолжить работу по иммунизации местных жителей.