ДНР получит партию российской антиковидной вакцины "Спутник лайт"
Ожидается поставка около 86 тысяч доз препарата. Отмечается, что после прибытия они в кратчайшие сроки будут распределены по прививочным пунктам.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
В Донецкую Народную Республику (ДНР) 28 июля поступит российская вакцина от коронавируса "Спутник лайт". Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
"В среду, 28 июля, в республику при поддержке Всероссийской политической партии "Единая Россия" прибывает вакцина от коронавируса "Спутник лайт". Всего ожидается около 86 тысяч доз вакцины "Спутник лайт". Она также в этот период поступает в ряд регионов Российской Федерации", — написал он в своём телеграм-канале.
Пушилин отметил, что после прибытия вакцина в кратчайшие сроки будет распределена среди прививочных пунктов, которые оборудованы на базе учреждений здравоохранения. Он уточнил, что к оперативному открытию готов 51 пункт. По словам главы ДНР, прибытие вакцины позволит продолжить работу по иммунизации местных жителей.
Напомним, накануне, 25 июля, стало известно, что первую партию вакцины "Спутник лайт" доставили в Подмосковье. Как уточнил губернатор Московской области Воробьёв, в регион пока что поступило 30 тысяч доз препарата. Как только поставки увеличатся, там начнётся кампания по ревакцинации.
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