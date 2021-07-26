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Вассерман рассказал, как снизить вероятность необратимых для мозга последствий ковида

По словам публициста, если какие-то ткани этого органа умерли от кислородного голодания, то восстановить их практически невозможно.

26 июля, 14:25
<p>Анатолий Вассерман. Фото © FB / <a href="https://www.facebook.com/wasserman.su/photos/175399481263907" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Анатолий Вассерман</a></p>

Анатолий Вассерман. Фото © FB / Анатолий Вассерман

Российский публицист, журналист и политолог Анатолий Вассерман убеждён, что людям необходимо как можно скорее прививаться от ковида, а не задумываться о том, какие органы поражает инфекция. Таким образом он прокомментировал данные учёных о том, что CoViD-19 необратимо снижает уровень интеллекта.

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Как рассказал публицист в беседе с Лайфом, ковид поражает капилляры, которые снабжают кровью ткани организма. Дальнейшая картина, по его словам, зависит от того, в каких органах этих сосудов больше.

"Наибольшая плотность капилляров в мозгу и лёгких, соответственно, именно мозг и лёгкие поражаются в наибольшей степени. К сожалению, если какие-то ткани мозга умерли от кислородного голодания, то восстановить их практически невозможно", — объяснил Вассерман.

Он отметил, что восстановить часть функций мозга возможно с помощью различных упражнений, повышающих умственную нагрузку. Однако, по словам собеседника, лучше не доводить "дело до такой необходимости", поскольку этот процесс займёт много времени и не факт, что будет успешен.

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Ранее российские учёные рассказали, сколько могут длиться последствия ковида. По их словам, речь может идти даже не о месяцах. Некоторым пациентам требуется сложная и длительная реабилитация.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Юлия Исупова

Юлия Исупова

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