Вассерман рассказал, как снизить вероятность необратимых для мозга последствий ковида

Российский публицист, журналист и политолог Анатолий Вассерман убеждён, что людям необходимо как можно скорее прививаться от ковида, а не задумываться о том, какие органы поражает инфекция. Таким образом он прокомментировал данные учёных о том, что CoViD-19 необратимо снижает уровень интеллекта.

Как рассказал публицист в беседе с Лайфом, ковид поражает капилляры, которые снабжают кровью ткани организма. Дальнейшая картина, по его словам, зависит от того, в каких органах этих сосудов больше.

"Наибольшая плотность капилляров в мозгу и лёгких, соответственно, именно мозг и лёгкие поражаются в наибольшей степени. К сожалению, если какие-то ткани мозга умерли от кислородного голодания, то восстановить их практически невозможно", — объяснил Вассерман.

Он отметил, что восстановить часть функций мозга возможно с помощью различных упражнений, повышающих умственную нагрузку. Однако, по словам собеседника, лучше не доводить "дело до такой необходимости", поскольку этот процесс займёт много времени и не факт, что будет успешен.