Доктор Мясников раскритиковал все обезболивающие препараты, кроме одного

Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал парацетамол самым безопасным обезболивающим препаратом. Разбор самых популярных аптечных анальгетиков он представил в своей программе на "России-1". По словам Мясникова, россияне привыкли при любых видах боли принимать распространённые нестероидные противовоспалительные препараты, к которым относятся аспирин, анальгин и ибупрофен. Но для большинства пациентов, по словам эксперта, они противопоказаны.

Особую группу риска, предупреждает Мясников, представляют граждане старше 60 лет, поскольку данные препараты способствуют кровотечению.

"Все препараты, которые мы принимаем как обезболивающие, от головной боли, от артритов, артрозов, боли в спине, боли в плече, вызывают гипертонию, инфаркты, инсульты, иногда просто ухудшают течение сердечно-сосудистых заболеваний", — отметил теледоктор.

Именно поэтому в случае возникновения боли Мясников рекомендует принимать парацетамол, который, по его словам, не вызывает побочной реакции ЖКТ и сердца.

Ранее доктор Мясников назвал признаки смертельно опасной головной боли. Для этого заболевания характерны усиление недомогания при кашле и перемене положения тела.