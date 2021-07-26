Назван регион России, опередивший Москву по уровню заболеваемости ковидом
10 дней назад там даже ввели тотальный локдаун, сейчас это единственный субъект в стране, где действуют такие меры.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Республика Тыва вышла на первое место по числу заболевших ковидом на одну тысячу граждан за последний месяц. Как сообщает РБК, с середины апреля лидером коронавирусного антирейтинга была Москва.
На сегодняшний день в Туве на одну тысячу жителей приходится 12,8 случая ковида, в столице России — 12,5. Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением инфекции, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 180 случаев заражения CoViD-19. Самый большой прирост был выявлен 18 июля — тогда сообщалось о 196 заболевших.
К слову, на данный момент республика является единственным регионом в стране, где введён тотальный локдаун. Как уже писал Лайф, 16 июля власти Тувы решились на строгие ограничения, касающиеся практически всех сфер жизни населения. В частности, взрослым нельзя выходить на улицу без крайней необходимости, а подросткам — без сопровождения взрослых.
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