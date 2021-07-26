Ранее судимая за убийства двоих сожителей россиянка прикончила третьего

В Нижнем Новгороде ранее судимая за убийства сожителей 50-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения убила ещё одного возлюбленного. Возбуждено уголовное дело, обвиняемая заключена под стражу. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.

"22 июля 2021 года в утреннее время в квартире дома по улице Витебской Канавинского района города Нижнего Новгорода нетрезвая обвиняемая в ходе ссоры с сожителем нанесла ему несколько ножевых ранений, от которых 62-летний мужчина скончался", — заявили в ведомстве.

Фото © VK / su_skr_po_no

Как отмечается, накануне расправы женщина и её избранник отмечали его день рождения. Мотивом преступления послужил конфликт на почве ревности: мужчина приревновал сожительницу к соседу. В ходе ссоры и было совершено убийство.

"Ранее она уже дважды лишала жизни своих сожителей, и каждый раз преступления обвиняемая совершала именно в этом доме", — отметили следователи.

Фото © VK / su_skr_po_no

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