Ранее судимая за убийства двоих сожителей россиянка прикончила третьего
Женщина признала вину в расправе, которую совершила в пьяном угаре, она заключена под стражу.
В Нижнем Новгороде ранее судимая за убийства сожителей 50-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения убила ещё одного возлюбленного. Возбуждено уголовное дело, обвиняемая заключена под стражу. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.
"22 июля 2021 года в утреннее время в квартире дома по улице Витебской Канавинского района города Нижнего Новгорода нетрезвая обвиняемая в ходе ссоры с сожителем нанесла ему несколько ножевых ранений, от которых 62-летний мужчина скончался", — заявили в ведомстве.
Как отмечается, накануне расправы женщина и её избранник отмечали его день рождения. Мотивом преступления послужил конфликт на почве ревности: мужчина приревновал сожительницу к соседу. В ходе ссоры и было совершено убийство.
"Ранее она уже дважды лишала жизни своих сожителей, и каждый раз преступления обвиняемая совершала именно в этом доме", — отметили следователи.
По статье "Убийство" обвиняемой грозит наказание до 15 лет лишения свободы.
Ранее Лайф писал, как вышедшая по УДО жительница Красноярска расчленила сожителя и запихнула его в холодильник.
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