Число выявленных за неделю пациентов с коронавирусом в Москве сократилось на 27%

"Хотел поблагодарить за то, что активно участвовали в борьбе с ковидом. Сложная ситуация была. Мы с вами прошли этот период. Сейчас, наверное, полегче. За эту неделю только упала на 27% выявляемость, за прошедшую неделю, и перед этим было падение большое — в два с лишним раза", — сказал мэр, обращаясь к медикам.