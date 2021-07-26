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Число выявленных за неделю пациентов с коронавирусом в Москве сократилось на 27%

Мэр столицы поблагодарил медиков за ударный труд в борьбе с пандемией, отметив, что "ситуация была сложной", но город "прошёл этот период".

26 июля, 13:32

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Число выявленных больных коронавирусом в Москве сократилось на 27% за неделю. Об этом сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин в ходе открытия городской поликлиники №  9.

"Хотел поблагодарить за то, что активно участвовали в борьбе с ковидом. Сложная ситуация была. Мы с вами прошли этот период. Сейчас, наверное, полегче. За эту неделю только упала на 27% выявляемость, за прошедшую неделю, и перед этим было падение большое — в два с лишним раза", — сказал мэр, обращаясь к медикам.

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Отметим, что за прошедшие сутки в России выявили 23 239 новых случаев коронавируса. Это минимум с 2 июля. Больше всего заболевших — в Москве (+2629 случаев за сутки), Подмосковье (+2161), Петербурге (+1929), Нижегородской (+529) и Свердловской (+494) областях.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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