Карпин озвучил обновлённый тренерский штаб сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал имена своих помощников на новом для себя посту. Заявление было сделано в ходе пресс-конференции после подписания контракта с РФС.

"Писарев, Онопко, Кафанов, Луис Мартинес по физподготовке и аналитик Джонатан Альба вошли в тренерский штаб", — заявил наставник национальной команды.

Стоит отметить, что Кафанов, Мартинес и Альба работают с Карпиным в "Ростове". В частности, Виталий Кафанов является старшим тренером и отвечает в том числе за подготовку вратарей.