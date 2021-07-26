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Карпин озвучил обновлённый тренерский штаб сборной России по футболу

Стоит отметить, что сразу три специалиста параллельно работают с наставником в "Ростове".

26 июля, 13:14
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал имена своих помощников на новом для себя посту. Заявление было сделано в ходе пресс-конференции после подписания контракта с РФС.

"Писарев, Онопко, Кафанов, Луис Мартинес по физподготовке и аналитик Джонатан Альба вошли в тренерский штаб", — заявил наставник национальной команды.

Стоит отметить, что Кафанов, Мартинес и Альба работают с Карпиным в "Ростове". В частности, Виталий Кафанов является старшим тренером и отвечает в том числе за подготовку вратарей.

"Совмещение — не самое хорошее решение": Карпин объяснил, почему решился возглавить сборную России по футболу

"Совмещение — не самое хорошее решение": Карпин объяснил, почему решился возглавить сборную России по футболу

Ранее Лайф сообщал, что Валерий Карпин подписал контракт с РФС и стал главным тренером сборной России по футболу.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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