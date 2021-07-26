Экономист объяснила, зачем Курилам свободная таможенная зона

Наличие свободной таможенной зоны в регионе позволяет без пошлин и налогов ввозить импортные товары на территорию. Обычно такие режимы создаются там, где размещены промышленные кластеры. Об этом рассказала старший научный сотрудник Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Галина Баландина в беседе с телеканалом "360", комментируя новость о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о возможности создания свободной таможенной зоны на Курилах.

"Если их используют на этой территории, для того чтобы этот режим применялся, нужно, чтобы этой территории был придан специальный статус. Объявив эту территорию с таким специальным статусом, можно разрешить применять режим свободной таможенной зоны", — объяснила эксперт.

По словам Баландиной, товары в таком случае ввозятся без налогов и пошлин, но только для использования внутри этой зоны. Кроме того, она отметила, что у нас в стране довольно много разных свободных экономических зон с действием режима таможенной зоны, например Калининградская область. Однако если импорт угрожает интересам национальных производителей, конкретные товары из режима выводятся.

"Такой режим даёт возможность ввести беспошлинно оборудование, запасные части, комплектующие, расходники. Россия является крупным потребителем импортного оборудования. Если предприятие работает с использованием импортных материалов, то это достаётся предприятию без пошлин", — отметила Баландина.