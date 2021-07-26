Президент США Джо Байден является опытным политиком, который знает, когда и в каких мероприятиях участвовать. Таким мнением поделился журналист и политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik, комментируя отказ главы Белого дома принять личное участие в "Крымской платформе".

"Байден — политик опытный, цену международным встречам он хорошо знает. Знает, какие встречи имеют реальное содержание и значение, а какие проводятся для сотрясания воздуха", — раскрыл Светов.

По словам политолога, Байден ранее активно курировал украинское направление и осознаёт отсутствие какого-либо серьёзного значения "Крымской платформы".

"Кроме слов, [там] не будет ничего, а от США будут требовать поддержать Украину не только на словах, а оказать и финансовую, и военную помощь. В Вашингтоне же, как я понимаю, решили всё это на паузу поставить", — объяснил журналист возможную мотивацию Байдена.

К тому же, как заметил Светов, недавно в Женеве Байден общался со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Поэтому сейчас участие в мероприятиях, подобных "Крымской платформе", является далеко не лучшей демонстрацией налаживания отношений между Россией и США.

"Встреча Путина и Байдена в Женеве показала, что у Администрации США есть намерения сделать реальные шаги в налаживании отношений между нашими странами, и сейчас начинаются встречи экспертов. В этих условиях участие в "Крымской платформе" — не лучший шаг в налаживании переговорного процесса с Россией. Это очередной демонстративный вызов", — подытожил политолог.