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Венгрия разрешила въезд привитым россиянам

Мера была принята в ответ на решение РФ возобновить выдачу туристических и деловых виз венграм.

26 июля, 14:35
<p>Фото © ТАСС/Zuma</p>

Фото © ТАСС/Zuma

Привитые от коронавируса россияне с 27 июля смогут въехать в Венгрию без сдачи дополнительных ПЦР-тестов. Об этом объявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

"Венгрия всегда была популярным направлением для россиян, и тот факт, что привитые российские туристы могут снова посетить Венгрию, очень поможет этому сектору", — цитирует Сийярто портал Hungary Today.

По его словам, мера была принята в ответ на решение России возобновить выдачу туристических и деловых виз гражданам Венгрии, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. В Будапеште надеются, что снятие ограничений для иностранных туристов поможет возродить этот сектор, который больше всего пострадал от пандемии.

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А вот Хорватия, напротив, с 26 июля вводит ограничения на въезд в страну в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в некоторых государствах. В частности, под них подпадут и туристы из РФ. Теперь россиянам потребуется отрицательный тест на ковид, сделанный в родной стране, независимо от статуса перенёсшего заболевание или пройденную вакцинацию.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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