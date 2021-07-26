Венгрия разрешила въезд привитым россиянам

Привитые от коронавируса россияне с 27 июля смогут въехать в Венгрию без сдачи дополнительных ПЦР-тестов. Об этом объявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

"Венгрия всегда была популярным направлением для россиян, и тот факт, что привитые российские туристы могут снова посетить Венгрию, очень поможет этому сектору", — цитирует Сийярто портал Hungary Today.

По его словам, мера была принята в ответ на решение России возобновить выдачу туристических и деловых виз гражданам Венгрии, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. В Будапеште надеются, что снятие ограничений для иностранных туристов поможет возродить этот сектор, который больше всего пострадал от пандемии.