10 реалистичных иллюзий, нарисованных на моделях, после которых вы взглянете на своё тело по-другому

Хикару Чо — боди-арт-художница из Токио, специализирующаяся на сюрреалистических иллюстрациях, которые она сама придумывает, а затем наносит на своих моделей. В отличие от большинства творцов в этой сфере, Хикару — настоящий профессионал.

Фото © Instagram / hikaru_cho

Несколько лет назад девушка окончила Университет искусств Мусасино и с тех пор сильно преуспела в профессии. Сейчас девушке всего 27 лет, но она уже стала одним из самых многообещающих боди-арт-художников. На её счету сотрудничество с технологическим гигантом Samsung и косметической компанией Shiseido.

Фото © Instagram / hikaru_cho

Рисовать Хикару начала ещё девочкой, но первые боди-арт-работы появились всего семь лет назад. Портфолио у девушки по-настоящему впечатляющее. Японка поражает и своими художественными навыками, и сюжетами, которые она воплощает в жизнь. Возникает один вопрос — как это пришло ей в голову.

Фото © Instagram / hikaru_cho

Чаще всего работы девушки — объёмные иллюзии, дополняющие человеческие тела. Так с помощью кистей и красок она показывает, что "внутри" её моделей. Выглядит реалистично, хоть и поверить в это вряд ли кто-то сможет.

Фото © Instagram / hikaru_cho

Этим сюжеты Хикару Чо не ограничиваются. Японка может превратить моделей во что угодно. Пока девушка предпочитает животных и растения — смельчаки чаще всего преображаются именно в них, пишет Oddity Central.

Фото © Instagram / hikaru_cho

По словам японки, на одну работу уходит минимум пять часов, но чаще — все семь. В итоге получается так хорошо, что многие даже не верят, что такое можно нарисовать руками. Подозревают, что без фотошопа тут не обошлось. Нет, всё-таки обошлось.