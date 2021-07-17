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10 реалистичных иллюзий, нарисованных на моделях, после которых вы взглянете на своё тело по-другому

Японка создаёт иллюзии без волшебной палочки и ассистентов в блестящих нарядах. Вместо "магических" атрибутов у неё огромный чемодан косметики и краски по телу, с которыми она обращается идеально.

17 июля, 15:00

Фото © Instagram / hikaru_cho

Хикару Чо — боди-арт-художница из Токио, специализирующаяся на сюрреалистических иллюстрациях, которые она сама придумывает, а затем наносит на своих моделей. В отличие от большинства творцов в этой сфере, Хикару — настоящий профессионал.

Фото © Instagram / hikaru_cho

Фото © Instagram / hikaru_cho

Несколько лет назад девушка окончила Университет искусств Мусасино и с тех пор сильно преуспела в профессии. Сейчас девушке всего 27 лет, но она уже стала одним из самых многообещающих боди-арт-художников. На её счету сотрудничество с технологическим гигантом Samsung и косметической компанией Shiseido.

Фото © Instagram / hikaru_cho

Фото © Instagram / hikaru_cho

Рисовать Хикару начала ещё девочкой, но первые боди-арт-работы появились всего семь лет назад. Портфолио у девушки по-настоящему впечатляющее. Японка поражает и своими художественными навыками, и сюжетами, которые она воплощает в жизнь. Возникает один вопрос — как это пришло ей в голову.

Фото © Instagram / hikaru_cho

Фото © Instagram / hikaru_cho

Чаще всего работы девушки — объёмные иллюзии, дополняющие человеческие тела. Так с помощью кистей и красок она показывает, что "внутри" её моделей. Выглядит реалистично, хоть и поверить в это вряд ли кто-то сможет.

Фото © Instagram / hikaru_cho

Фото © Instagram / hikaru_cho

Этим сюжеты Хикару Чо не ограничиваются. Японка может превратить моделей во что угодно. Пока девушка предпочитает животных и растения — смельчаки чаще всего преображаются именно в них, пишет Oddity Central.

Фото © Instagram / hikaru_cho

Фото © Instagram / hikaru_cho

По словам японки, на одну работу уходит минимум пять часов, но чаще — все семь. В итоге получается так хорошо, что многие даже не верят, что такое можно нарисовать руками. Подозревают, что без фотошопа тут не обошлось. Нет, всё-таки обошлось.

Всё это нарисовано непосредственно на коже, и я не использую компьютер или ещё что-то для того, чтобы подправить картинку. <...> Я, кажется, начала всё это дело только из-за того, что мне надоело, что все используют компьютеры для создания своих картинок. Мне было интересно посмотреть, как далеко зайду я без всех этих технологий

Хикару Чо

10 ужасающих оптических иллюзий, созданных с помощью косметички и таланта одной девушки из Сербии

10 ужасающих оптических иллюзий, созданных с помощью косметички и таланта одной девушки из Сербии

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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