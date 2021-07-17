15 кошмарных обедов из больниц по всему миру, которые вылечат любую болезнь, лишь бы туда не попасть
О больничной еде в нашей стране ходят легенды, но кто-нибудь когда-то задумывался о том, что этот феномен не ограничен геополитикой? Пользователи Сети со всего мира делятся ужасными блюдами из больниц, и в подборке ниже — 15 самых впечатляющих из них.
Фото © Reddit / jjjkkkjkjk, RonaldTheGiraffe
"Вот что выдают на завтрак в венгерской больнице"
Фото © Reddit / abraabraka
"Вот чем кормят в наших больницах" (Британия)
Фото © Reddit / Buddahfinger666
"Это завтрак моей мамы в больнице. Они пытались сделать так, чтобы два одиноких кусочка мяса выглядели как что-то люксовое. Что за..."
Фото © Twitter / AliMaadelat
"Отчаянные попытки больниц в Германии накормить своих пациентов-веганов"
Фото © Reddit / FurFlux
"Ужин в ирландском роддоме"
Фото © Reddit / pockets3d
"Итальянская больничная еда. Buon appetito!"
Фото © Reddit / RonaldTheGiraffe
"По мнению персонала моей больницы, это лазанья"
Фото © Reddit / OpheliaMorningwood
"Мои воспоминания о больничной еде — страшный сон" (Литва)
Фото © Facebook / Kristina Galinauskaitė
"Третья неделя жизни на веганской больничной еде, и я похудела уже на 10 кг. Понятия не имею, что это такое я сейчас ем"
Фото © Reddit / grimsexton
"Вчерашний больничный завтрак в Чикаго. Это веточка петрушки... спасла ситуацию"
Фото © Reddit / jjjkkkjkjk
"Мой первый ужин после того, как я попал в больницу Милуоки, США, с менингитом"
Фото © Reddit / Sivispacemparabellum
"Ужасная веганская больничная еда в Нью-Мексико, США"
Фото © Reddit / ApostateLibrarian
"Больничный обед в Румынии"
Фото © Reddit / Andrei144
"Вот такой курицей терияки кормят медперсонал в больнице, где я работаю"
Фото © Reddit / Ididntknowthathaha
"Сможете ли вы идентифицировать, что мне принесли на обед в больнице?" (Австралия)
Фото © Reddit / malta3
В России проблем с определением, что именно тебе притащили, нет. Каша есть каша, а бутерброд с сыром и сливочным маслом едва ли кто-то перепутает с чем-то ещё. Больше примеров больничной еды, от которой волосы встают дыбом — в материале Bored Panda.
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