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15 кошмарных обедов из больниц по всему миру, которые вылечат любую болезнь, лишь бы туда не попасть

О больничной еде в нашей стране ходят легенды, но кто-нибудь когда-то задумывался о том, что этот феномен не ограничен геополитикой? Пользователи Сети со всего мира делятся ужасными блюдами из больниц, и в подборке ниже — 15 самых впечатляющих из них.

17 июля, 14:00

Фото © Reddit / jjjkkkjkjk, RonaldTheGiraffe

"Вот что выдают на завтрак в венгерской больнице"

Фото © Reddit / abraabraka

Фото © Reddit / abraabraka

"Вот чем кормят в наших больницах" (Британия)

Фото © Reddit / Buddahfinger666

Фото © Reddit / Buddahfinger666

"Это завтрак моей мамы в больнице. Они пытались сделать так, чтобы два одиноких кусочка мяса выглядели как что-то люксовое. Что за..."

Фото © Twitter / AliMaadelat

Фото © Twitter / AliMaadelat

"Отчаянные попытки больниц в Германии накормить своих пациентов-веганов"

Фото © Reddit / FurFlux

Фото © Reddit / FurFlux

"Ужин в ирландском роддоме"

Фото © Reddit / pockets3d

Фото © Reddit / pockets3d

"Итальянская больничная еда. Buon appetito!"

Фото © Reddit / RonaldTheGiraffe

Фото © Reddit / RonaldTheGiraffe

"По мнению персонала моей больницы, это лазанья"

Фото © Reddit / OpheliaMorningwood

Фото © Reddit / OpheliaMorningwood

"Мои воспоминания о больничной еде — страшный сон" (Литва)

Фото © Facebook / Kristina Galinauskaitė

Фото © Facebook / Kristina Galinauskaitė

"Третья неделя жизни на веганской больничной еде, и я похудела уже на 10 кг. Понятия не имею, что это такое я сейчас ем"

Фото © Reddit / grimsexton

Фото © Reddit / grimsexton

"Вчерашний больничный завтрак в Чикаго. Это веточка петрушки... спасла ситуацию"

Фото © Reddit / jjjkkkjkjk

Фото © Reddit / jjjkkkjkjk

"Мой первый ужин после того, как я попал в больницу Милуоки, США, с менингитом"

Фото © Reddit / Sivispacemparabellum

Фото © Reddit / Sivispacemparabellum

"Ужасная веганская больничная еда в Нью-Мексико, США"

Фото © Reddit / ApostateLibrarian

Фото © Reddit / ApostateLibrarian

"Больничный обед в Румынии"

Фото © Reddit / Andrei144

Фото © Reddit / Andrei144

"Вот такой курицей терияки кормят медперсонал в больнице, где я работаю"

Фото © Reddit / Ididntknowthathaha

Фото © Reddit / Ididntknowthathaha

"Сможете ли вы идентифицировать, что мне принесли на обед в больнице?" (Австралия)

Фото © Reddit / malta3

Фото © Reddit / malta3

В России проблем с определением, что именно тебе притащили, нет. Каша есть каша, а бутерброд с сыром и сливочным маслом едва ли кто-то перепутает с чем-то ещё. Больше примеров больничной еды, от которой волосы встают дыбом — в материале Bored Panda.

15 удивительных фото "до и после", увидев которые вы не поверите, что такое возможно

15 удивительных фото "до и после", увидев которые вы не поверите, что такое возможно

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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