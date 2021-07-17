15 кошмарных обедов из больниц по всему миру, которые вылечат любую болезнь, лишь бы туда не попасть

"Вот что выдают на завтрак в венгерской больнице"

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"Вот чем кормят в наших больницах" (Британия)

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"Это завтрак моей мамы в больнице. Они пытались сделать так, чтобы два одиноких кусочка мяса выглядели как что-то люксовое. Что за..."

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"Отчаянные попытки больниц в Германии накормить своих пациентов-веганов"

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"Ужин в ирландском роддоме"

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"Итальянская больничная еда. Buon appetito!"

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"По мнению персонала моей больницы, это лазанья"

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"Мои воспоминания о больничной еде — страшный сон" (Литва)

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"Третья неделя жизни на веганской больничной еде, и я похудела уже на 10 кг. Понятия не имею, что это такое я сейчас ем"

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"Вчерашний больничный завтрак в Чикаго. Это веточка петрушки... спасла ситуацию"

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"Мой первый ужин после того, как я попал в больницу Милуоки, США, с менингитом"

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"Ужасная веганская больничная еда в Нью-Мексико, США"

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"Больничный обед в Румынии"

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"Вот такой курицей терияки кормят медперсонал в больнице, где я работаю"

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"Сможете ли вы идентифицировать, что мне принесли на обед в больнице?" (Австралия)

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В России проблем с определением, что именно тебе притащили, нет. Каша есть каша, а бутерброд с сыром и сливочным маслом едва ли кто-то перепутает с чем-то ещё. Больше примеров больничной еды, от которой волосы встают дыбом — в материале Bored Panda.