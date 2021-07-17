Блогерша показала, как меняется тело любой девушки за 24 часа, и парням лучше не видеть разницу
Все гонятся за идеальным телом, тратят долгие месяцы, чтобы подготовиться к лету, но часто упускают важный момент. А если мы скажем, что даже в зависимости от времени суток тела выглядят по-разному?
Фото © Instagram / breeelenehan
Недавно тикток-блогерша Бри Ленехан выпустила видео, в котором задокументировала все изменения своего тела в течение дня. Всё внимание — на живот. Если в начале дня он плоский, как у примерной фитоняшки из "Инстаграма", то к концу дня он заметно округлился. Может даже показаться, что пора бежать в спортзал. Но за день невозможно так располнеть... ведь так?
Сняла на камеру изменения своего тела за сутки, и вот что из этого вышло...
Видео © TikTok / breelenehan
На самом деле в "феномене" никакого секрета нет. Первый кадр сделан с самого утра, сразу после того, как девушка сходила в уборную. Дальше блогерша успела позавтракать, пообедать, выпить несколько литров воды и так далее. Так что увеличение в объёмах — просто жидкость и пища, которая скопилась в её организме за день.
Кадры из видео © TikTok / breelenehan
Этим видео Бри хотела показать: человеческие тела не идеальны, они не могут выглядеть совершенно 24/7. Судя по всему, это у неё получилось. Её ролик стал вирусным. За несколько дней его посмотрели больше миллиона раз, а в комментариях девушку даже благодарят, пишет BuzzFeed.
Спасибо тебе за видео! Буквально несколько дней назад было ужасное настроение вечером из-за этого
Я в восторге! Чистая правда, и нечего этого стыдиться!
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