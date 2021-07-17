Блогерша показала, как меняется тело любой девушки за 24 часа, и парням лучше не видеть разницу

Недавно тикток-блогерша Бри Ленехан выпустила видео, в котором задокументировала все изменения своего тела в течение дня. Всё внимание — на живот. Если в начале дня он плоский, как у примерной фитоняшки из "Инстаграма", то к концу дня он заметно округлился. Может даже показаться, что пора бежать в спортзал. Но за день невозможно так располнеть... ведь так?

Сняла на камеру изменения своего тела за сутки, и вот что из этого вышло... Бри Ленехан

Видео © TikTok / breelenehan

На самом деле в "феномене" никакого секрета нет. Первый кадр сделан с самого утра, сразу после того, как девушка сходила в уборную. Дальше блогерша успела позавтракать, пообедать, выпить несколько литров воды и так далее. Так что увеличение в объёмах — просто жидкость и пища, которая скопилась в её организме за день.

Кадры из видео © TikTok / breelenehan

Этим видео Бри хотела показать: человеческие тела не идеальны, они не могут выглядеть совершенно 24/7. Судя по всему, это у неё получилось. Её ролик стал вирусным. За несколько дней его посмотрели больше миллиона раз, а в комментариях девушку даже благодарят, пишет BuzzFeed.

Спасибо тебе за видео! Буквально несколько дней назад было ужасное настроение вечером из-за этого saramezher_