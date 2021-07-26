Daily Mail: Джей Ло отметила день рождения на яхте украинского олигарха
Судно можно арендовать для проведения частного мероприятия, и поп-дива не преминула воспользоваться этим предложением.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
85-метровая яхта Valerie, на борту которой в компании возлюбленного Бена Аффлека певица Дженнифер Лопес проводит отпуск в Европе и уже успела отпраздновать свой 52-й день рождения, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.
По информации газеты, судно стоимостью 130 миллионов долларов обеспечено всем необходимым: девять кают, спортивный зал, кинотеатр, несколько джакузи, бассейн и открытая обеденная зона с фонтаном — что ещё нужно для роскошного отдыха?
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Яхту отремонтировали в 2019 году, а затем выставили на продажу и в аренду. Чем и воспользовалась Лопес, сняв судно для своего праздника.
Напомним, Лопес отметила день рождения с возлюбленным, актёром Беном Аффлеком. Они вновь встречаются спустя 18 лет после разрыва, произошедшего прямо перед свадьбой.
Ранее стало известно, что певица рассталась с бейсболистом Алексом Родригесом за несколько месяцев до свадьбы. Звёзды были в отношениях четыре года. Точная причина разрыва не называлась, однако не исключено, что всему виной — измена спортсмена с помощницей Маргарит. Согласно другой версии, которую приводят зарубежные СМИ, Родригес устал от постоянных съёмок и гастролей Дженнифер и охладел к ней.
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