Джей Ло и Бен Аффлек повторили сцену из клипа 20-летней давности, и это лучшее подтверждение их романа

В начале нулевых парочка "Беннифер" (Бен Аффлек и Дженнифер Лопес) сводила с ума фанатов. Вскоре звёзды расстались, успели закрутить не один роман, сыграть свадьбу, расстаться... И вот спустя два десятилетия актёр и певица снова сошлись. Слухи об этом появились пару месяцев назад, но Джей Ло решила расставить точки над "i". В свой 52-й день рождения Дженнифер опубликовала фотографию, на которой она целуется со своим новым-старым партнёром.

Фото © Instagram / jlo

Но на этом темы для разговоров фанатов не закончились. Чуть позже в Сети появились фотографии, снятые папарацци. И теперь все уверены — парочка делает ремейк клипа Jenny From the Block!

В музыкальном видео 2002 года певица иронизировала над тем, как сильно на тот момент папарацци следили за её личной жизнью. В одном из кадров клипа пара отдыхает на палубе. Тогда же Аффлек кладёт свою руку чуть ниже спины певицы. Ту же самую сцену звёзды воссоздали в 2021 году на яхте в Сен-Тропе. Случайно или нет — так и останется загадкой. Но фанатам и этого достаточно.

Фото © Instagram / couturevision