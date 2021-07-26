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Джей Ло и Бен Аффлек повторили сцену из клипа 20-летней давности, и это лучшее подтверждение их романа

Всего через несколько месяцев после того, как СМИ стало известно о расставании Бена Аффлека со своей девушкой, появились слухи о том, что актёр вновь сошёлся с Дженнифер Лопес. Теперь всё официально.

26 июля, 13:20

Фото © Instagram / jlo

В начале нулевых парочка "Беннифер" (Бен Аффлек и Дженнифер Лопес) сводила с ума фанатов. Вскоре звёзды расстались, успели закрутить не один роман, сыграть свадьбу, расстаться... И вот спустя два десятилетия актёр и певица снова сошлись. Слухи об этом появились пару месяцев назад, но Джей Ло решила расставить точки над "i". В свой 52-й день рождения Дженнифер опубликовала фотографию, на которой она целуется со своим новым-старым партнёром.

Фото © Instagram / jlo

Фото © Instagram / jlo

Но на этом темы для разговоров фанатов не закончились. Чуть позже в Сети появились фотографии, снятые папарацци. И теперь все уверены — парочка делает ремейк клипа Jenny From the Block!

В музыкальном видео 2002 года певица иронизировала над тем, как сильно на тот момент папарацци следили за её личной жизнью. В одном из кадров клипа пара отдыхает на палубе. Тогда же Аффлек кладёт свою руку чуть ниже спины певицы. Ту же самую сцену звёзды воссоздали в 2021 году на яхте в Сен-Тропе. Случайно или нет — так и останется загадкой. Но фанатам и этого достаточно.

Фото © Instagram / couturevision

Фото © Instagram / couturevision

Большинство склоняется к тому, что пара в очередной раз шутит над вездесущими папарацци. Вот только спустя десятилетия это выглядит уже не так остроумно. Ведь, по официальной версии, Аффлек и Лопес расстались именно из-за огромного внимания журналистов к их персонам. Якобы мужчина хотел размеренной жизни, а рядом с такой суперзвездой, как Джей Ло, об этом можно забыть, пишет Harper’s Bazaar.

Русские девушки атаковали Instagram Бена Аффлека, узнав о его расставании, и вызвали только смех

Русские девушки атаковали Instagram Бена Аффлека, узнав о его расставании, и вызвали только смех

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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