Джей Ло и Бен Аффлек повторили сцену из клипа 20-летней давности, и это лучшее подтверждение их романа
Всего через несколько месяцев после того, как СМИ стало известно о расставании Бена Аффлека со своей девушкой, появились слухи о том, что актёр вновь сошёлся с Дженнифер Лопес. Теперь всё официально.
В начале нулевых парочка "Беннифер" (Бен Аффлек и Дженнифер Лопес) сводила с ума фанатов. Вскоре звёзды расстались, успели закрутить не один роман, сыграть свадьбу, расстаться... И вот спустя два десятилетия актёр и певица снова сошлись. Слухи об этом появились пару месяцев назад, но Джей Ло решила расставить точки над "i". В свой 52-й день рождения Дженнифер опубликовала фотографию, на которой она целуется со своим новым-старым партнёром.
Но на этом темы для разговоров фанатов не закончились. Чуть позже в Сети появились фотографии, снятые папарацци. И теперь все уверены — парочка делает ремейк клипа Jenny From the Block!
В музыкальном видео 2002 года певица иронизировала над тем, как сильно на тот момент папарацци следили за её личной жизнью. В одном из кадров клипа пара отдыхает на палубе. Тогда же Аффлек кладёт свою руку чуть ниже спины певицы. Ту же самую сцену звёзды воссоздали в 2021 году на яхте в Сен-Тропе. Случайно или нет — так и останется загадкой. Но фанатам и этого достаточно.
Фото © Instagram / couturevision
Большинство склоняется к тому, что пара в очередной раз шутит над вездесущими папарацци. Вот только спустя десятилетия это выглядит уже не так остроумно. Ведь, по официальной версии, Аффлек и Лопес расстались именно из-за огромного внимания журналистов к их персонам. Якобы мужчина хотел размеренной жизни, а рядом с такой суперзвездой, как Джей Ло, об этом можно забыть, пишет Harper’s Bazaar.
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