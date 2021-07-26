Дмитрий Шепелев впервые показал лицо 8-летнего сына, который вырос полной копией Жанны Фриске

Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых — моё желание защитить его от пристального внимания в то время, когда всё, что ему было нужно, — это любовь, забота и спокойствие.

Прошло время, и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик, очень достойный и светлый. И я рад познакомить вас с ним

Дмитрий Шепелев