Дмитрий Шепелев впервые показал лицо 8-летнего сына, который вырос полной копией Жанны Фриске
Телеведущий рассказал, что всё это время берёг мальчика от слишком пристального внимания СМИ.
Дмитрий Шепелев впервые за восемь лет выложил фото, как выглядит его сын от Жанны Фриске. Певица скончалась от онкологии, когда мальчику было всего два года. С тех пор отец тщательно оберегал его от излишнего внимания СМИ, о чём он рассказал в Instagram.
Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых — моё желание защитить его от пристального внимания в то время, когда всё, что ему было нужно, — это любовь, забота и спокойствие.
Прошло время, и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик, очень достойный и светлый. И я рад познакомить вас с ним
До этого папарацци удавалось заснять лицо мальчика, но с последних снимков Платон сильно повзрослел. В комментариях пользователи отметили, что он стал настоящей копией своей мамы. Напомним, что Жанны Фриске не стало в 2015 году. С тех пор Шепелев ведёт борьбу с её родителями, запрещая им даже видеться с внуком. С тем же столкнулась и его крёстная — Ольга Орлова. Певица даже выступила с заявлением, чтобы вновь увидеть Платона.
Сам Шепелев женился на архитекторе Екатерине, которая уже родила ему сына. Его возлюбленная уже воспитывает дочь от первого брака — ровесницу Платона. Именно благодаря им пара и познакомилась в детском саду, скрывая свой роман пару лет.
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