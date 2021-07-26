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Дмитрий Шепелев впервые показал лицо 8-летнего сына, который вырос полной копией Жанны Фриске

Телеведущий рассказал, что всё это время берёг мальчика от слишком пристального внимания СМИ.

26 июля, 12:18

Фото © Instagram / dmitryshepelev

Дмитрий Шепелев впервые за восемь лет выложил фото, как выглядит его сын от Жанны Фриске. Певица скончалась от онкологии, когда мальчику было всего два года. С тех пор отец тщательно оберегал его от излишнего внимания СМИ, о чём он рассказал в Instagram.

Фото © Instagram / dmitryshepelev

Фото © Instagram / dmitryshepelev

Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых — моё желание защитить его от пристального внимания в то время, когда всё, что ему было нужно, — это любовь, забота и спокойствие.
Прошло время, и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик, очень достойный и светлый. И я рад познакомить вас с ним

Дмитрий Шепелев

Фото © Instagram / dmitryshepelev

Фото © Instagram / dmitryshepelev

До этого папарацци удавалось заснять лицо мальчика, но с последних снимков Платон сильно повзрослел. В комментариях пользователи отметили, что он стал настоящей копией своей мамы. Напомним, что Жанны Фриске не стало в 2015 году. С тех пор Шепелев ведёт борьбу с её родителями, запрещая им даже видеться с внуком. С тем же столкнулась и его крёстная — Ольга Орлова. Певица даже выступила с заявлением, чтобы вновь увидеть Платона.

Фото © Instagram / dmitryshepelev

Фото © Instagram / dmitryshepelev

Сам Шепелев женился на архитекторе Екатерине, которая уже родила ему сына. Его возлюбленная уже воспитывает дочь от первого брака — ровесницу Платона. Именно благодаря им пара и познакомилась в детском саду, скрывая свой роман пару лет.

"Добро пожаловать": Дмитрий Шепелев показал новорождённого сына

"Добро пожаловать": Дмитрий Шепелев показал новорождённого сына

Авторы
Мария Паламарчук
Мария Паламарчук

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