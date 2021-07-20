Блёданс рассказала о грязных приставаниях известного режиссёра, перед которым оказалась без одежды

Режиссёр часто как гинеколог — ты должен быть открыт ему и душой, и телом. Поэтому, когда мне сказали, что нужно остаться в белье, то я без зазрения совести сняла одежду. Затем он подошёл ко мне и сказал: "Ну да, всё хорошо. А теперь удиви меня!" Я не поняла, что должна сделать. Он одной рукой взял меня за грудь — я смиренно стояла. А затем что-то твёрдое упёрлось мне в бок, и его рука стала спускаться ниже по моему животу. Конечно, в этот момент я уже поняла, о чём идёт речь, и выскочила из этого номера. Даже не оделась! Взяла одежду и убежала

Эвелина Блёданс