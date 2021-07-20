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Блёданс рассказала о грязных приставаниях известного режиссёра, перед которым оказалась без одежды

Об этом артистка рассказала во всеуслышание на федеральном канале, но имя обидчика называть отказалась.

20 июля, 13:24

Скриншот © YouTube / "Прямой эфир"

52-летняя актриса театра и кино Эвелина Блёданс пришла на программу "Прямой эфир", где раскрыла ведущему Андрею Малахову неприятную историю из своей жизни. По словам артистки, так она хотела помочь девушкам — если вдруг они попадут в такую же ситуацию, будут знать, что делать. Эвелина призналась, что в 18 лет пережила домогательства от известного режиссёра, который и сейчас имеет большой вес в киноиндустрии.

Скриншот © YouTube / "Прямой эфир"

Скриншот © YouTube / "Прямой эфир"

Начинающая актриса, которая тогда ещё училась в Институте сценических искусств, пришла на прослушивание в отель — тогда было модно проводить его именно там. Режиссёру всё понравилось, но он потребовал у Эвелины сбросить вес и дал на всё десять дней. Через указанный срок они снова встретились, и тогда мужчина попросил девушку раздеться, чтобы оценить конечный результат.

Фото © Instagram / bledans

Фото © Instagram / bledans

Режиссёр часто как гинеколог — ты должен быть открыт ему и душой, и телом. Поэтому, когда мне сказали, что нужно остаться в белье, то я без зазрения совести сняла одежду. Затем он подошёл ко мне и сказал: "Ну да, всё хорошо. А теперь удиви меня!" Я не поняла, что должна сделать. Он одной рукой взял меня за грудь — я смиренно стояла. А затем что-то твёрдое упёрлось мне в бок, и его рука стала спускаться ниже по моему животу. Конечно, в этот момент я уже поняла, о чём идёт речь, и выскочила из этого номера. Даже не оделась! Взяла одежду и убежала

Эвелина Блёданс

Фото © Instagram / bledans

Фото © Instagram / bledans

Артистка отметила, что часто после этого думала, как сложилась бы её судьба, согласись она на предложение режиссёра. Вероятно, она стала бы знаменитой драматической актрисой. Однако в итоге звезда пришла к выводу, что её принципы и душа для неё важнее. Пусть сейчас Эвелина и не может похвастаться головокружительной карьерой, зато она добилась успеха в личной жизни — она была замужем три раза и родила двоих детей.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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