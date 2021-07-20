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Похудевшую на 20 кг Ларису Долину выдал дизайнер из Белоруссии, который раскрыл её настоящий размер

Звёздный модельер Татьяна Сычёва рассказала, что некоторые костюмы ей пришлось ушивать специально для певицы.

20 июля, 08:14

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

О невероятном преображении 65-летней Ларисы Долиной все заговорили ещё весной этого года, поразившись таким результатам. И теперь у фанатов певицы появилась возможность всё оценить в деталях, ведь один из любимых дизайнеров российского шоу-бизнеса раскрыл kp.ru, до каких именно размеров похудела народная артистка.

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Долина посетила ежегодный фестиваль "Славянский базар", который проходит в Витебске, и заглянула к местному дизайнеру Татьяне Сычёвой, у которой регулярно обновляют гардероб такие звёзды, как Надежда Бабкина, Ким Брейтбург и другие. Сама Лариса Долина сотрудничает с модельером ещё с 2013 года.

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Татьяна рассказала, что в этот раз звезда приобрела у неё несколько платьев и костюмов, один из которых — серебристый с пайетками — пришлось ушивать до 42-го размера. В российской сетке ему соответствуют параметры 86-66-92. На все обновки звезда потратила от 500 до 1000 долларов и ещё сделала заказ на будущее.

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

На самом деле этот образ был создан в сценической капсуле для другой артистки. Она обратилась ко мне за неделю: "Выручай!" Так появилось пять разных образов-трансформеров. Но на примерке певице что-то не понравилось — мол, костюм слишком широк, и она от него отказалась. А потом пришла Долина: "Я буду его мерить". И сразу взяла. Пришлось, правда, немного ушивать, потому что она сейчас очень худенькая: 42-й размер одежды

Татьяна Сычёва

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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