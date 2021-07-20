Похудевшую на 20 кг Ларису Долину выдал дизайнер из Белоруссии, который раскрыл её настоящий размер

На самом деле этот образ был создан в сценической капсуле для другой артистки. Она обратилась ко мне за неделю: "Выручай!" Так появилось пять разных образов-трансформеров. Но на примерке певице что-то не понравилось — мол, костюм слишком широк, и она от него отказалась. А потом пришла Долина: "Я буду его мерить". И сразу взяла. Пришлось, правда, немного ушивать, потому что она сейчас очень худенькая: 42-й размер одежды

Татьяна Сычёва