Адвокат доцента-расчленителя Соколова указал на странности трагедии в семье адмирала Лобанова

Петербургский адвокат Александр Почуев, который защищал интересы доцента-расчленителя Олега Соколова в деле о жестоком убийстве аспирантки, считает, что банальная поножовщина не имеет никакого отношения к трагедии в печально известном семействе адмирала ВМФ в отставке Леонида Лобанова.

"Сама криминалистическая картина сложная, здесь много вопросов и нет ответов на поверхности. <...> Замаскировать преступление таким образом (убийство инсценировкой самоубийства. — Прим. Лайфа) вполне цинично и практично. Преступник понимает, что следствие пойдёт по пути наименьшего сопротивления и может сказать, что сам убийца и покончил с жизнью", — пояснил специалист в беседе с Лайфом.

Почуев отметил, что люди, которые планируют наложить на себя руки, обычно оставляют записку или хоть какие-то следы, чего нельзя сказать об истории, произошедшей в семье Лобанова. По словам собеседника, в этом деле слишком много вопросов и практически нет ответов.