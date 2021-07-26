НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Адвокат доцента-расчленителя Соколова указал на странности трагедии в семье адмирала Лобанова

В этой истории слишком много вопросов и практически нет ответов, отметил специалист. Однако, по его словам, банальной поножовщине в ней места нет, всё намного сложнее.

26 июля, 18:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Петербургский адвокат Александр Почуев, который защищал интересы доцента-расчленителя Олега Соколова в деле о жестоком убийстве аспирантки, считает, что банальная поножовщина не имеет никакого отношения к трагедии в печально известном семействе адмирала ВМФ в отставке Леонида Лобанова.

"Сама криминалистическая картина сложная, здесь много вопросов и нет ответов на поверхности. <...> Замаскировать преступление таким образом (убийство инсценировкой самоубийства. — Прим. Лайфа) вполне цинично и практично. Преступник понимает, что следствие пойдёт по пути наименьшего сопротивления и может сказать, что сам убийца и покончил с жизнью", — пояснил специалист в беседе с Лайфом.

Два часа от расправы до самоубийства: Лайф восстановил хронологию трагедии в семье адмирала Лобанова

Два часа от расправы до самоубийства: Лайф восстановил хронологию трагедии в семье адмирала Лобанова

Почуев отметил, что люди, которые планируют наложить на себя руки, обычно оставляют записку или хоть какие-то следы, чего нельзя сказать об истории, произошедшей в семье Лобанова. По словам собеседника, в этом деле слишком много вопросов и практически нет ответов.

Адвокат также сообщил, что лично занялся бы данным делом исключительно ради благотворительной цели, но из-за навалившейся работы, вероятно, этого не случится. Почуев выразил надежду, что в итоге следователи всё-таки докопаются до истины, тщательно отработав все возможные версии случившегося.

"Состояние было удручённое": Соседи рассказали о заподозренном в убийстве супруги и сына экс-адмирале ВМФ Лобанове

"Состояние было удручённое": Соседи рассказали о заподозренном в убийстве супруги и сына экс-адмирале ВМФ Лобанове

Напомним, в жестокой расправе над родными подозревают самого адмирала в отставке. Изрезанные тела супруги и 56-летнего сына Лобанова были обнаружены после того, как в полицию обратилась дочь убитой. Она сообщила, что из квартиры чувствуется трупный запах.

Убийство с пикантным мотивом: За что контр-адмирал в Питере мог убить жену, сына и себя

Убийство с пикантным мотивом: За что контр-адмирал в Питере мог убить жену, сына и себя

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Два часа от расправы до самоубийства: Лайф восстановил хронологию трагедии в семье адмирала Лобанова

сегодня в 16:03

Адвокат пригрозил пожизненным убийцам замглавы угрозыска на Ставрополье

24 июля, 18:03

Обвинённая в истязаниях детей москвичка считает себя жертвой оговора со стороны старшего сына

сегодня в 15:25

Псаки: США меняют свою роль в Ираке с боевой на тренировочную

сегодня в 18:06

"Это убийство!": Друг Андрея Панина выдвинул новую версию смерти актёра

сегодня в 18:06

Новости партнеров

Layer 1