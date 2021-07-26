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Два часа от расправы до самоубийства: Лайф восстановил хронологию трагедии в семье адмирала Лобанова

Дочь погибшей 21 июля, через пять дней после ужасных событий, приехала на опознание тела военного. А трупы пенсионерки и мужчины в квартире были обнаружены лишь 24 июля.

26 июля, 16:03

Кадры с места жестокого убийства супруги и сына бывшего адмирала ВМФ Лобанова. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге бывший адмирал ВМФ Леонид Лобанов жестоко расправился со своей супругой и сыном около 12:00 дня 16 июля. После этого он вышел из дома, а через два часа покончил жизнь самоубийством. Об этом Лайфу сообщил источник.

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В этот же день труп военного был обнаружен правоохранителями, которые начали разыскивать родственников для опознания. Отмечается, что рядом с телом нашли сумку, в которой лежал нож. Так, полицейские приезжали в квартиру на улице Бутлерова, где проживала супруга Лобанова, но дверь им никто не открыл.

Сотрудникам правопорядка удалось разыскать старшую дочь погибшего. 21 июля она приехала в Санкт-Петербург на опознание. Женщина также пыталась дозвониться до матери с братом, но не смогла этого сделать. А 24 июля ей позвонила соседка родителей, рассказав, что из квартиры доносится трупный запах. В этот же день наследница вызвала сотрудников полиции и мастера по вскрытию дверей. В квартире обнаружили два трупа.

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Как стало известно Лайфу, в ходе осмотра не было обнаружено следов борьбы, волочения, вскрытия двери или разбросанных вещей. Правоохранители также нашли в квартире большую сумму денег, в связи с чем версия о разбойном нападении не рассматривается. Отмечается, что тела погибших были на кровати. Предварительно, их убили, когда они находились в сидячем положении, а затем положили на кровать.

Ранее Лайф рассказывал, что в жестокой расправе подозревают самого адмирала в отставке. Изрезанные тела 84-летней пенсионерки и 56-летнего мужчины были обнаружены после того, как в полицию обратилась дочь убитой. Она сообщила, что из квартиры чувствуется трупный запах.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Николай Озеров
Николай Озеров

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