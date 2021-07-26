Кадры с места жестокого убийства супруги и сына бывшего адмирала ВМФ Лобанова. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге бывший адмирал ВМФ Леонид Лобанов жестоко расправился со своей супругой и сыном около 12:00 дня 16 июля. После этого он вышел из дома, а через два часа покончил жизнь самоубийством. Об этом Лайфу сообщил источник.

В этот же день труп военного был обнаружен правоохранителями, которые начали разыскивать родственников для опознания. Отмечается, что рядом с телом нашли сумку, в которой лежал нож. Так, полицейские приезжали в квартиру на улице Бутлерова, где проживала супруга Лобанова, но дверь им никто не открыл.

Сотрудникам правопорядка удалось разыскать старшую дочь погибшего. 21 июля она приехала в Санкт-Петербург на опознание. Женщина также пыталась дозвониться до матери с братом, но не смогла этого сделать. А 24 июля ей позвонила соседка родителей, рассказав, что из квартиры доносится трупный запах. В этот же день наследница вызвала сотрудников полиции и мастера по вскрытию дверей. В квартире обнаружили два трупа.