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"Дичь полнейшая": Милонов возмутился поведением петербурженки, выгонявшей детей-инвалидов с площадки

По словам парламентария, широкий общественный резонанс и однозначная реакция общества на такие вещи являются самым лучшим лекарством, а также профилактикой повторения подобных инцидентов.

26 июля, 15:51
<p>Виталий Милонов. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3206470336048350&set=pb.100000562443627.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Виталий Милонов</a></p>

Виталий Милонов. Фото © Facebook / Виталий Милонов

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал скандал с неадекватной женщиной, которая прогоняла детей-инвалидов с игровой площадки в одном из дворов Санкт-Петербурга.

"Я искренне рассчитываю, что она осознала, что это — дичь полнейшая, что наше общество так не считает. Можно чётко сказать, что наше общество так не считает и подобные [люди] — исключения из правил", — отрезал парламентарий в беседе с Лайфом.

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По словам Милонова, широкий общественный резонанс и однозначная реакция общества на такие вещи является самым лучшим лекарством, а также профилактикой повторения подобных ошибок.

Ранее Лайф сообщал, что жительница Питера попыталась выгнать детей-инвалидов с площадки. Мадам верещала, что ребята пугают малышей. Личность разгневанной дамы ещё не установлена. По словам местных жителей, агрессором является бабушка, которая периодически кричит на внучку.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Юлия Исупова

Юлия Исупова

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