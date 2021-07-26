"Дичь полнейшая": Милонов возмутился поведением петербурженки, выгонявшей детей-инвалидов с площадки
По словам парламентария, широкий общественный резонанс и однозначная реакция общества на такие вещи являются самым лучшим лекарством, а также профилактикой повторения подобных инцидентов.
Виталий Милонов. Фото © Facebook / Виталий Милонов
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал скандал с неадекватной женщиной, которая прогоняла детей-инвалидов с игровой площадки в одном из дворов Санкт-Петербурга.
"Я искренне рассчитываю, что она осознала, что это — дичь полнейшая, что наше общество так не считает. Можно чётко сказать, что наше общество так не считает и подобные [люди] — исключения из правил", — отрезал парламентарий в беседе с Лайфом.
По словам Милонова, широкий общественный резонанс и однозначная реакция общества на такие вещи является самым лучшим лекарством, а также профилактикой повторения подобных ошибок.
Ранее Лайф сообщал, что жительница Питера попыталась выгнать детей-инвалидов с площадки. Мадам верещала, что ребята пугают малышей. Личность разгневанной дамы ещё не установлена. По словам местных жителей, агрессором является бабушка, которая периодически кричит на внучку.
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