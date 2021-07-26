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Экс-жена Стаса Пьехи резко похудела на фоне скандала с избиением сына

Девушка призвала точнее формулировать свои желания, ведь "Вселенная слышит только посыл".

26 июля, 15:42
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CQI_1_UB45X/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">knyaginya</a></p>

Фото © Instagram/knyaginya

Наталья Горчакова, бывшая супруга российского певца Стаса Пьехи, сбросила шесть килограммов за неделю после скандала с избиением её сына женой футбольного арбитра. Резкие перепады в весе девушка связывает со стрессом, который ей пришлось испытать.

"Причём я очень хотела похудеть, но без треша с сыном, без адвокатов и суда. Мирненько, по ЗОЖу, на смузи и спорте. Но Вселенная слышит только посыл, так что бойтесь своих желаний и отправляйте точные просьбы", рассказала мать маленького Пети в сториз в "Инстаграме".

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Теперь Горчакова надеется, что резкое похудение не скажется на её здоровье и ей не придётся идти к гастроэнтерологу.

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Напомним, жену футбольного арбитра Владислава Безбородова обвинили в жестоком избиении семилетнего сына Стаса Пьехи. Инцидент произошёл в коттеджном посёлке под Санкт-Петербургом. Как рассказал Лайфу адвокат Сергей Жорин, мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, на теле остались гематомы, есть подозрение на сотрясение мозга. 23 июля Горчакова сообщила подписчикам в "Инстаграме" о том, что врачи перевели Петю на амбулаторное лечение и они наконец поехали домой. По факту избиения ребёнка возбуждено уголовное дело.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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