Экс-жена Стаса Пьехи резко похудела на фоне скандала с избиением сына

Наталья Горчакова, бывшая супруга российского певца Стаса Пьехи, сбросила шесть килограммов за неделю после скандала с избиением её сына женой футбольного арбитра. Резкие перепады в весе девушка связывает со стрессом, который ей пришлось испытать.

"Причём я очень хотела похудеть, но без треша с сыном, без адвокатов и суда. Мирненько, по ЗОЖу, на смузи и спорте. Но Вселенная слышит только посыл, так что бойтесь своих желаний и отправляйте точные просьбы", — рассказала мать маленького Пети в сториз в "Инстаграме".