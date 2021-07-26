СМИ: Экс-президент Украины Кравчук почти месяц лежит в реанимации на ИВЛ

Первый президент Украины Леонид Кравчук лежит в реанимации после операции на сердце, которую ему сделали в конце июня. Об этом сообщил украинский "24 канал" со ссылкой на свои источники в окружении 87-летнего политика.

"Он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких", — заявил собеседник телеканала.

На данный момент каких-либо подробностей о состоянии здоровья Кравчука нет. К слову, его пресс-служба тоже не даёт комментариев на этот счёт.