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СМИ: Экс-президент Украины Кравчук почти месяц лежит в реанимации на ИВЛ

В конце июня 87-летний политик перенёс операцию на сердце. Каких-либо подробностей о состоянии его здоровья пока нет.

26 июля, 15:34
<p>Фото © ТАСС / Петр Сивков</p>

Фото © ТАСС / Петр Сивков

Первый президент Украины Леонид Кравчук лежит в реанимации после операции на сердце, которую ему сделали в конце июня. Об этом сообщил украинский "24 канал" со ссылкой на свои источники в окружении 87-летнего политика.

"Он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких", — заявил собеседник телеканала.

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На данный момент каких-либо подробностей о состоянии здоровья Кравчука нет. К слову, его пресс-служба тоже не даёт комментариев на этот счёт.

Ранее Лайф писал, что Кравчук пропустил заседание Рады по случаю Дня конституции из-за состояния здоровья — оно не позволяло работать и посещать любые мероприятия. Кроме того, врачи запретили ему любые нагрузки.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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