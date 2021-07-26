Российский модуль "Пирс" погребён на "кладбище космических кораблей" после 20 лет работы
Связка корабля "Прогресс МС-16" и модуля вошла в плотные слои атмосферы в 17:42 мск, а ещё через десять минут несгораемые элементы были затоплены в несудоходной части Тихого океана.
Российский модуль "Пирс", который ранее сегодня был отстыкован от Международной космической станции (МКС) после 20 лет работы с помощью корабля "Прогресс МС-16", погребён на "кладбище космических кораблей". Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
"В 17:42 мск связка из корабля и модуля вошла в плотные слои атмосферы Земли, ещё через десять минут несгораемые элементы были затоплены на "кладбище космических кораблей" в несудоходной части Тихого океана — в 3,6 тысячи километров от города Веллингтона и 5,8 тысячи километров от города Сантьяго", — говорится в релизе.
Процесс отстыковки модуля "Пирс" от МКС. Видео © "Роскосмос"
В распоряжении Лайфа также оказалось видео отстыковки модуля от МКС, снятое космонавтом Олегом Новицким.
Ранее Лайф рассказывал, что отстыковку модуля переносили три раза — с 23 на 24 июля, затем на 25 июля, потом на 26 июля. Операция прошла сегодня, в 13:56 мск. Она позволила освободить стыковочный узел российского сегмента станции для многоцелевого лабораторного модуля "Наука", пуск которого произошёл 21 июля с космодрома Байконур. Трансляция проходила на сайте "Роскосмоса". Изначально запуск модуля должен был состояться 15-го числа, однако из-за замечания он был возвращён в монтажно-испытательный корпус ракетно-космической корпорации "Энергия".
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