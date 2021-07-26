Российский модуль "Пирс" погребён на "кладбище космических кораблей" после 20 лет работы

Российский модуль "Пирс", который ранее сегодня был отстыкован от Международной космической станции (МКС) после 20 лет работы с помощью корабля "Прогресс МС-16", погребён на "кладбище космических кораблей". Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса" .

"В 17:42 мск связка из корабля и модуля вошла в плотные слои атмосферы Земли, ещё через десять минут несгораемые элементы были затоплены на "кладбище космических кораблей" в несудоходной части Тихого океана — в 3,6 тысячи километров от города Веллингтона и 5,8 тысячи километров от города Сантьяго", — говорится в релизе.