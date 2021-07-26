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"Угрожал пистолетом и утюгом": Житель Екатеринбурга избил до полусмерти беременную супругу, заикнувшуюся о разводе

Девушка потеряла ребёнка и находится в больнице, впереди её ждёт долгое восстановление. Пока вопрос о заключении под стражу агрессора остаётся открытым. По некоторым данным, ранее он был судим.

26 июля, 15:07
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В Екатеринбурге мужчина решил наказать свою супругу за то, что она захотела с ним развестись. На днях неадекват подкараулил девушку после работы, насильно затолкал в машину и увёз в коттедж, где в течение суток периодически избивал.

"Он угрожал пистолетом, замахивался утюгом. Но утюгом не бил, только руками и ногами. <...> Мне приходилось подчиняться и делать всё, что он говорит. Потому что как только я начинала ему противиться, он сразу начинал меня бить", — рассказала Александра порталу E1.ru

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Тревогу забила мама девушки, которая не могла дозвониться до неё. По словам потерпевшей, когда приехали оперативники, то супруг велел ей, чтобы она надела чёрные очки и сказала, что всё якобы в порядке. Однако Александра, которая в тот момент находилась в полуживом состоянии, на свой страх и риск осмелилась рассказать правоохранителям всю правду.

После этого агрессора задержали, а его жертву госпитализировали. В итоге медики диагностировали у девушки черепно-мозговую травму и множественные гематомы по всему телу. Александре также провели операцию под общим наркозом и сделали переливание крови. Но на этом самое страшное ещё не закончилось.

"Когда я очнулась, мне сказали, что я была на втором месяце беременности. Я даже этого не знала. Получается, что он убил своего собственного ребёнка", — поделилась девушка.

Сейчас Александра по-прежнему находится в больнице, впереди её ждёт долгое восстановление. Пока вопрос о заключении под стражу супруга-тирана остаётся открытым. По некоторым данным, ранее мужчина был судим.

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А ранее стало известно о жестокой расправе под Оренбургом: тело 22-летней женщины нашли в лесу, только когда её друг сознался в жестоком убийстве. Девушку несколько дней искали спасатели, волонтёры и даже водолазы, но результата удалось добиться лишь после допроса подозреваемого.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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