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В Москве четыре ребёнка пролезли под забором и сбежали из детского сада

Побег запечатлела камера видеонаблюдения. Один из хулиганов вернулся в дошкольное учреждение самостоятельно. Случившимся заинтересовалась прокуратура.

26 июля, 14:57

Фото © Прокуратура Москвы

В Москве дошкольники сбежали из детского сада. Видео © Прокуратура Москвы

В Москве четверо дошкольников сбежали из детского сада, расположенного на юго-западе города. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Ребятам не пришлось лезть в канализацию, как герою фильма "Побег из Шоушенка". За территорию детсада без лишних трудностей им удалось выбраться через зазор между землёй и забором.

Фото © Прокуратура Москвы

Фото © Прокуратура Москвы

Один из ребят впоследствии вернулся сам. Трое других беглецов были найдены позднее. Прокуратура Москвы начала проверку по данному факту.

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Ранее в Южно-Сахалинске пятеро подростков сбежали из больницы. Двое нашлись быстро, но троих пришлось поискать региональному следственному управлению.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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