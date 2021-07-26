В Москве четыре ребёнка пролезли под забором и сбежали из детского сада

В Москве дошкольники сбежали из детского сада. Видео © Прокуратура Москвы

В Москве четверо дошкольников сбежали из детского сада, расположенного на юго-западе города. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Ребятам не пришлось лезть в канализацию, как герою фильма "Побег из Шоушенка". За территорию детсада без лишних трудностей им удалось выбраться через зазор между землёй и забором.

Фото © Прокуратура Москвы

Один из ребят впоследствии вернулся сам. Трое других беглецов были найдены позднее. Прокуратура Москвы начала проверку по данному факту.