В Москве четыре ребёнка пролезли под забором и сбежали из детского сада
Побег запечатлела камера видеонаблюдения. Один из хулиганов вернулся в дошкольное учреждение самостоятельно. Случившимся заинтересовалась прокуратура.
В Москве дошкольники сбежали из детского сада. Видео © Прокуратура Москвы
В Москве четверо дошкольников сбежали из детского сада, расположенного на юго-западе города. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Ребятам не пришлось лезть в канализацию, как герою фильма "Побег из Шоушенка". За территорию детсада без лишних трудностей им удалось выбраться через зазор между землёй и забором.
Один из ребят впоследствии вернулся сам. Трое других беглецов были найдены позднее. Прокуратура Москвы начала проверку по данному факту.
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