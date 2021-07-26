Детей, рассказавших об истязаниях в "образцовой" семье, поместят в реабилитационный центр

В Москве двух детей 11 и 12 лет, которых, как утверждают сами школьники, истязали родители, заклеивая им рты, временно поместят в реабилитационный центр. Об этом Лайфу сообщил источник.

Органы опеки приняли такое решение, изучив историю семьи. В частности, выяснилось, что пять лет назад мать детей по имени Татьяна была опекуном своей племянницы, которая тоже сбежала из дома. Женщина отказалась её забирать "насовсем": выйдя с ней за пределы полицейского участка, она оставила подростка на крыльце. В связи с этим Татьяну тогда отстранили от опекунства. Племянница на момент событий была почти совершеннолетней.

В последнее время родители проживали вместе с тремя детьми из пяти. Двое старших жили отдельно, у семьи было несколько квартир. Пожаловавшиеся на жёсткие методы воспитания дети рассказали, что их заставляют много ходить в магазины и убираться, особенно когда младшая дочь разбрасывает вещи по квартире.

Принимать решение о возврате детей в семью теперь будет только комиссия по делам несовершеннолетних. Психологи намерены пообщаться со школьниками. Также специалисты начнут отслеживать то, как выстраиваются их отношения с родителями, как часто их будут навещать и так далее.