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Детей, рассказавших об истязаниях в "образцовой" семье, поместят в реабилитационный центр

Ребята, со слов источника, пожаловались, что их заставляют убираться и ходить по магазинам. Младшую дочь из семьи изымать пока не планируют.

26 июля, 14:44
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Москве двух детей 11 и 12 лет, которых, как утверждают сами школьники, истязали родители, заклеивая им рты, временно поместят в реабилитационный центр. Об этом Лайфу сообщил источник.

Органы опеки приняли такое решение, изучив историю семьи. В частности, выяснилось, что пять лет назад мать детей по имени Татьяна была опекуном своей племянницы, которая тоже сбежала из дома. Женщина отказалась её забирать "насовсем": выйдя с ней за пределы полицейского участка, она оставила подростка на крыльце. В связи с этим Татьяну тогда отстранили от опекунства. Племянница на момент событий была почти совершеннолетней.

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В последнее время родители проживали вместе с тремя детьми из пяти. Двое старших жили отдельно, у семьи было несколько квартир. Пожаловавшиеся на жёсткие методы воспитания дети рассказали, что их заставляют много ходить в магазины и убираться, особенно когда младшая дочь разбрасывает вещи по квартире.

Принимать решение о возврате детей в семью теперь будет только комиссия по делам несовершеннолетних. Психологи намерены пообщаться со школьниками. Также специалисты начнут отслеживать то, как выстраиваются их отношения с родителями, как часто их будут навещать и так далее.

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Напомним, всё началось с того, что 43-летняя Татьяна Л. обратилась в полицию с заявлением о пропаже 11-летнего сына — мальчик ушёл из дома и не вернулся. Оказалось, что ребёнок отправился к своему старшему брату, проживающему в подмосковном Одинцове, и заявил, что к родителям не вернётся, поскольку устал от побоев.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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