Аргентинский нападающий Дриусси покинул "Зенит" и продолжит карьеру в США

По её данным, форвард выкупил свой контракт, чтобы продолжить карьеру в другом клубе. По некоторым сведениям, следующей его командой станет американский "Остин", которым владеет актёр Мэттью Макконахи.

"Всегда был счастлив в "Зените" : Дриусси написал прощальное письмо перед уходом из клуба

В составе сине-бело-голубых Дриусси провёл 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с командой он трижды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и два Суперкубка страны.