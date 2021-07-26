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Регион
Опубликовано 26 июля 2021, 14:49

Аргентинский нападающий Дриусси покинул "Зенит" и продолжит карьеру в США

Фото © ФК "Зенит"

Фото © ФК "Зенит"

138 матчей, 25 голов и 28 результативных передач — его статистика за сине-бело-голубых.

Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси официально покинул "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба петербуржцев.

По её данным, форвард выкупил свой контракт, чтобы продолжить карьеру в другом клубе. По некоторым сведениям, следующей его командой станет американский "Остин", которым владеет актёр Мэттью Макконахи.

"Всегда был счастлив в "Зените" : Дриусси написал прощальное письмо перед уходом из клуба
"Всегда был счастлив в "Зените" : Дриусси написал прощальное письмо перед уходом из клуба

В составе сине-бело-голубых Дриусси провёл 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с командой он трижды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и два Суперкубка страны.

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Шамиль Гаджиев
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