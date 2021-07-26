Аргентинский нападающий Дриусси покинул "Зенит" и продолжит карьеру в США

138 матчей, 25 голов и 28 результативных передач — его статистика за сине-бело-голубых.

Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси официально покинул "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба петербуржцев.

По её данным, форвард выкупил свой контракт, чтобы продолжить карьеру в другом клубе. По некоторым сведениям, следующей его командой станет американский "Остин", которым владеет актёр Мэттью Макконахи.