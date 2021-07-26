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Москвичку, которую дети обвинили в истязаниях скотчем, увезли на допрос

Женщина отказалась от комментариев и не стала оправдываться перед журналистами. Где сейчас находится её супруг, неизвестно.

26 июля, 15:08

Москвичку, которую дети обвинили в истязаниях скотчем, увезли на допрос. Видео © LIFE

43-летнюю москвичку Татьяну Л., которую собственные дети обвинили в издевательствах и избиении, увезли на допрос в полицию. Об этом сообщает корреспондент Лайфа, который видел, как она покидала квартиру. Где сейчас находится муж Татьяны, на которого их дети обижаются больше всего, пока не известно. Ранее мы рассказывали, что мужчина — бывший военный, а его супруга работает воспитательницей в детском саду. Всего в их семье растут пятеро детей, двое из них обвинили родителей в побоях и истязаниях с использованием скотча.

Били и связывали скотчем: Из "образцовой" многодетной семьи сбежал ребёнок и рассказал об истязаниях

Били и связывали скотчем: Из "образцовой" многодетной семьи сбежал ребёнок и рассказал об истязаниях

Напомним, что, со слов 11-летнего сына Татьяны, жестокие родители регулярно избивали его за непослушание и даже якобы привязывали скотчем к дереву и оставляли на ночь на улице. Возможно, доставалось и другим детям. Так, его 12-летняя сестра подтвердила факт побоев, рассказав, что детям в этой семье якобы склеивали скотчем руки и рты, не кормили и заставляли стоять в углу всю ночь. Брат и сестра не захотели возвращаться в родительский дом, поэтому на период проверки их поместили в больницу.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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