Москвичку, которую дети обвинили в истязаниях скотчем, увезли на допрос
Женщина отказалась от комментариев и не стала оправдываться перед журналистами. Где сейчас находится её супруг, неизвестно.
Москвичку, которую дети обвинили в истязаниях скотчем, увезли на допрос. Видео © LIFE
43-летнюю москвичку Татьяну Л., которую собственные дети обвинили в издевательствах и избиении, увезли на допрос в полицию. Об этом сообщает корреспондент Лайфа, который видел, как она покидала квартиру. Где сейчас находится муж Татьяны, на которого их дети обижаются больше всего, пока не известно. Ранее мы рассказывали, что мужчина — бывший военный, а его супруга работает воспитательницей в детском саду. Всего в их семье растут пятеро детей, двое из них обвинили родителей в побоях и истязаниях с использованием скотча.
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Напомним, что, со слов 11-летнего сына Татьяны, жестокие родители регулярно избивали его за непослушание и даже якобы привязывали скотчем к дереву и оставляли на ночь на улице. Возможно, доставалось и другим детям. Так, его 12-летняя сестра подтвердила факт побоев, рассказав, что детям в этой семье якобы склеивали скотчем руки и рты, не кормили и заставляли стоять в углу всю ночь. Брат и сестра не захотели возвращаться в родительский дом, поэтому на период проверки их поместили в больницу.
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