Москвичку, которую дети обвинили в истязаниях скотчем, увезли на допрос

43-летнюю москвичку Татьяну Л., которую собственные дети обвинили в издевательствах и избиении, увезли на допрос в полицию. Об этом сообщает корреспондент Лайфа, который видел, как она покидала квартиру. Где сейчас находится муж Татьяны, на которого их дети обижаются больше всего, пока не известно. Ранее мы рассказывали, что мужчина — бывший военный, а его супруга работает воспитательницей в детском саду. Всего в их семье растут пятеро детей, двое из них обвинили родителей в побоях и истязаниях с использованием скотча.