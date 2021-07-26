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"Они пугают": Петербурженка попыталась выгнать детей-инвалидов с площадки

Личность разгневанной мадам ещё не установлена. По словам местных жителей, агрессором является бабушка, которая периодически кричит на внучку.

26 июля, 15:30

Петербурженка потребовала выгнать детей-инвалидов с площадки, чтобы они "не пугали" местных ребятишек. Видео © Соцсети

В петербургском микрорайоне "Балтийская жемчужина" местной жительнице не понравилось, что на игровой площадке гуляют дети с особенностями развития, поэтому она потребовала выгнать их оттуда. Инцидент зафиксировали на камеру сотрудники центра помощи детям-аутистам.

"Уводите детей! Больные дети должны гулять отдельно. Они пугают наших детей. Мой ребёнок вот испугался. В третий корпус шуруйте свой. <...> Вы здесь гулять не будете, у вас есть свой двор, вот там и гуляйте. У вас всё своё должно быть", — кричала разгневанная женщина на воспитателя.

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На опубликованных кадрах также видно, как разгневанная дама пыталась выбить телефон из рук одной из работниц центра, которая снимала инцидент на камеру. До драки, к счастью, конфликт не дошёл. После того как мадам выговорилась, она просто покинула детскую площадку. Между тем представители центра уже обратились в полицию с заявлением.

"Заявление зарегистрировано. Полиция проводит проверку, устанавливает личность женщины", — уточнили в главке МВД Лайфу.

К слову, пользователи соцсетей в комментариях под видеороликом написали, что агрессором является бабушка. Местные жители часто видели, как она гуляет с внучкой и периодически кричит на ребёнка. Кроме того, Лайфу удалось получить комментарий от мужа скандалистки. Он назвал произошедшее случайностью и сообщил, что зачинщица конфликта после разборок плохо себя чувствует.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Башкирии школьники закидали камнями подростка-инвалида. Парень катался на качелях, когда попал в поле зрения хулиганов. В определённый момент он захотел наказать своих обидчиков, но те убежали.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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