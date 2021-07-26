Обвинённая в истязаниях детей москвичка считает себя жертвой оговора со стороны старшего сына

43-летняя москвичка Татьяна Л., которую собственные дети обвинили в издевательствах и избиении, считает себя жертвой оговора со стороны старшего сына. Об этом сообщают источники Лайфа, близкие к доследственной проверке, которая ведётся в отношении Татьяны и её супруга.

Москвичку, которую дети обвинили в истязаниях скотчем, увезли на допрос. Видео © LIFE

По словам москвички, работающей, к слову, воспитателем в частном детском саду, её старший 21-летний сын надоумил младших детей оговорить родителей. Отец и мать перестали финансово помогать парню, поскольку тот живёт самостоятельно и даже успел обзавестись собственной семьёй — женой и ребёнком. Ещё одной причиной для ссор стало нежелание старшего сына идти в армию, на чём настаивали его родители. В результате, по словам Татьяны, парень обозлился на отца и мать и решил отомстить им через младшего брата и сестру.

Женщина также сообщила правоохранителям, что заявления детей о побоях — из мира фантастики. В их семье, уверяет москвичка, детей никогда не били. Зато её старший сын, со слов Татьяны, уже пытался провернуть тот же сценарий мести с её племянницей, которая находилась под опекой в этой семье. Парень якобы надоумил девушку сбежать из дома, укрывал её у бабушки и настраивал против опекунов, однако сейчас в их отношениях всё в порядке и никаких обид между ними нет.

Напомним, что со слов 11-летнего сына Татьяны, жестокие родители регулярно избивали его за непослушание и даже якобы привязывали скотчем к дереву и оставляли на ночь на улице. Возможно, доставалось и другим детям. Так, его 12-летняя сестра подтвердила факт побоев, рассказав, что детям в этой семье якобы склеивали скотчем руки и рты, не кормили и заставляли стоять в углу всю ночь. Брат и сестра не захотели возвращаться в родительский дом, поэтому на период проверки их поместили в больницу.