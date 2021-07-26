Обвиняемый в убийстве ставропольского полицейского арестован на два месяца
Ибрагиму Симбаригову вменяются две статьи: о совершении убийства по найму, а также о незаконном приобретении, хранении, перевозке или ношении оружия.
Обвиняемый в убийстве полицейского на Ставрополье арестован на два месяца. Видео © LIFE
В Ставрополе арестовали Ибрагима Симбаригова, обвиняемого в убийстве замначальника отдела уголовного розыска. Суд постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 24 сентября, сообщает корреспондент Лайфа.
Мужчина обвиняется в совершении убийства по найму, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозке или ношении оружия. Симбаригов уже дал признательные показания.
"По данным следствия, ночью 23 июля текущего года возле одного из многоэтажных домов города Ставрополя обвиняемый произвёл выстрелы в полицейского. В результате сотрудник полиции получил огнестрельные ранения бедра и туловища, от которых скончался в реанимационном отделении городской больницы", — отметили в СУ СКР.
Напомним, 23 июля был убит заместитель начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Руслан Абовян. Преступник сделал не менее девяти выстрелов, от полученных ранений полицейский скончался в больнице. Под подозрение попали два человека, один из них — Ибрагим Симбаригов — был задержан. Личность второго также установили. Предположительно, он скрывается за городом и может быть вооружён.
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