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Обвиняемый в убийстве ставропольского полицейского арестован на два месяца

Ибрагиму Симбаригову вменяются две статьи: о совершении убийства по найму, а также о незаконном приобретении, хранении, перевозке или ношении оружия.

26 июля, 15:36

Обвиняемый в убийстве полицейского на Ставрополье арестован на два месяца. Видео © LIFE

В Ставрополе арестовали Ибрагима Симбаригова, обвиняемого в убийстве замначальника отдела уголовного розыска. Суд постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 24 сентября, сообщает корреспондент Лайфа.

Мужчина обвиняется в совершении убийства по найму, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозке или ношении оружия. Симбаригов уже дал признательные показания.

"По данным следствия, ночью 23 июля текущего года возле одного из многоэтажных домов города Ставрополя обвиняемый произвёл выстрелы в полицейского. В результате сотрудник полиции получил огнестрельные ранения бедра и туловища, от которых скончался в реанимационном отделении городской больницы", — отметили в СУ СКР.

Появилось видео с предполагаемым моментом расстрела полицейского на Ставрополье

Появилось видео с предполагаемым моментом расстрела полицейского на Ставрополье

Напомним, 23 июля был убит заместитель начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Руслан Абовян. Преступник сделал не менее девяти выстрелов, от полученных ранений полицейский скончался в больнице. Под подозрение попали два человека, один из них — Ибрагим Симбаригов — был задержан. Личность второго также установили. Предположительно, он скрывается за городом и может быть вооружён.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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