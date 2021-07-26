Обвиняемый в убийстве ставропольского полицейского арестован на два месяца

Обвиняемый в убийстве полицейского на Ставрополье арестован на два месяца. Видео © LIFE

В Ставрополе арестовали Ибрагима Симбаригова, обвиняемого в убийстве замначальника отдела уголовного розыска. Суд постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 24 сентября, сообщает корреспондент Лайфа.

Мужчина обвиняется в совершении убийства по найму, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозке или ношении оружия. Симбаригов уже дал признательные показания.