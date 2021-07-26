Москвич потребовал от McDonald’s два миллиона рублей за падение с лестницы

В Москве Тверской суд изучит иск одного из жителей города к сети ресторанов "Макдоналдс" с требованием о выплате двух миллионов рублей из-за травм, полученных в заведении. Об этом РИА "Новости" сообщила пресс-секретарь инстанции Ольга Бондарева.

"Истец просит взыскать с ЗАО "Москва-Макдоналдс" расходы на лечение, возникшие в связи с причинением вреда его здоровью, в размере 64 697, а также компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей", — отметила Бондарева.

Предварительное слушание назначено на 18 августа. По словам заявителя, он получил травмы, когда поскользнулся на лестнице в одном из ресторанов сети. Никакие другие подробности пока не известны. Мужчина при подаче искового заявления отметил, что рассчитывает на возмещение расходов на лечение, помимо компенсации за понесённый моральный вред.