Москвич потребовал от McDonald’s два миллиона рублей за падение с лестницы
В такую сумму истец оценил моральный вред. Мужчина также попросил возместить расходы, связанные с лечением.
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В Москве Тверской суд изучит иск одного из жителей города к сети ресторанов "Макдоналдс" с требованием о выплате двух миллионов рублей из-за травм, полученных в заведении. Об этом РИА "Новости" сообщила пресс-секретарь инстанции Ольга Бондарева.
"Истец просит взыскать с ЗАО "Москва-Макдоналдс" расходы на лечение, возникшие в связи с причинением вреда его здоровью, в размере 64 697, а также компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей", — отметила Бондарева.
Предварительное слушание назначено на 18 августа. По словам заявителя, он получил травмы, когда поскользнулся на лестнице в одном из ресторанов сети. Никакие другие подробности пока не известны. Мужчина при подаче искового заявления отметил, что рассчитывает на возмещение расходов на лечение, помимо компенсации за понесённый моральный вред.
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