НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Москвич потребовал от McDonald’s два миллиона рублей за падение с лестницы

В такую сумму истец оценил моральный вред. Мужчина также попросил возместить расходы, связанные с лечением.

26 июля, 15:48
<p>Фото © ТАСС / Алексей Зотов</p>

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

В Москве Тверской суд изучит иск одного из жителей города к сети ресторанов "Макдоналдс" с требованием о выплате двух миллионов рублей из-за травм, полученных в заведении. Об этом РИА "Новости" сообщила пресс-секретарь инстанции Ольга Бондарева.

"Истец просит взыскать с ЗАО "Москва-Макдоналдс" расходы на лечение, возникшие в связи с причинением вреда его здоровью, в размере 64 697, а также компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей", — отметила Бондарева.

Юристы предложили помощь пассажиру, открывшему аварийный люк самолёта

Юристы предложили помощь пассажиру, открывшему аварийный люк самолёта

Предварительное слушание назначено на 18 августа. По словам заявителя, он получил травмы, когда поскользнулся на лестнице в одном из ресторанов сети. Никакие другие подробности пока не известны. Мужчина при подаче искового заявления отметил, что рассчитывает на возмещение расходов на лечение, помимо компенсации за понесённый моральный вред.

Россиянка увидела женскую грудь в логотипе McDonald's и подала в суд

Россиянка увидела женскую грудь в логотипе McDonald's и подала в суд

Ранее адвокат бизнесмена Курбана Омарова Сергей Бычков рассказал журналистам о деталях бракоразводного процесса между предпринимателем и телеведущей Ксенией Бородиной.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Обвинённая в истязаниях детей москвичка считает себя жертвой оговора со стороны старшего сына

сегодня в 15:25

Лайф снял, как изменился самый популярный McDonald’s в Москве после отмены QR-кодов

19 июля, 12:49

В Египте ожидают прибытия российской делегации для оценки ситуации с ковидом

сегодня в 16:31

Эстонка раскрасила BMW в стиле российской ДПС и нарвалась на уголовное дело

сегодня в 16:55

Валютные сбережения россиян выросли до максимума с начала пандемии

сегодня в 16:43

Новости партнеров

Layer 1