Минэнерго в ближайшие дни может принять решение о запрете экспорта бензина
Оно будет зависеть от динамики роста или падения биржевых цен и насыщения рынка объёмами.
Фото © ТАСС / Дмитрий Верхоробин
В ближайшие дни Минэнерго РФ может принять решение о запрете экспорта бензина. Вся нормативная документация уже готова, сейчас специалисты наблюдают ежедневную динамику. Об этом журналистам рассказал замглавы ведомства Павел Сорокин.
"Последние два дня на бирже и объёмы выросли, и цены стали идти вниз. Поэтому все документы готовы, получаем ОРВ [оценку регулирующего воздействия], и мы готовы вносить временный запрет с поправкой на то, что все международные соглашения должны быть выполнены", — сказал он.
В Союзе нефтегазопромышленников не считают серьёзными последствия возможного запрета на экспорт бензина
Напомним, последние несколько дней в России растут биржевые цены на бензин. Министр энергетики России Николай Шульгинов не исключал, что в случае сохранения рекордных биржевых цен может быть запущен процесс запрета на экспорт этого топлива.
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