Минэнерго в ближайшие дни может принять решение о запрете экспорта бензина

В ближайшие дни Минэнерго РФ может принять решение о запрете экспорта бензина. Вся нормативная документация уже готова, сейчас специалисты наблюдают ежедневную динамику. Об этом журналистам рассказал замглавы ведомства Павел Сорокин.

"Последние два дня на бирже и объёмы выросли, и цены стали идти вниз. Поэтому все документы готовы, получаем ОРВ [оценку регулирующего воздействия], и мы готовы вносить временный запрет с поправкой на то, что все международные соглашения должны быть выполнены", — сказал он.