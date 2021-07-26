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Новак не получал запросов по переговорам о транзите газа через Украину

Текущий контракт истекает в 2024 году. А строительство "Северного потока – 2" может быть завершено в ближайшие полтора месяца.

26 июля, 15:56

Фото © Kremlin.ru

Российская сторона пока не получала предложений от европейских партнёров о начале переговорного процесса по транзиту газа через Украину после 2024 года. Об этом сообщил журналистам в понедельник вице-премьер Александр Новак.

"Нет. Ко мне лично не было никаких запросов", — приводит его слова ТАСС.

На Украине обозначили главную опасность из-за "Северного потока – 2"

На Украине обозначили главную опасность из-за "Северного потока – 2"

Напомним, недавно США заключили сделку по "Северному потоку – 2" с Германией. По итогам переговоров заявлено, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. Вашингтон при этом не исключил введения новых санкций против России. После сделки США и ФРГ вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила размер компенсации, которую Киев хочет получить из-за завершения строительства газопровода "Северный поток – 2".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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