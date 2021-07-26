Новак не получал запросов по переговорам о транзите газа через Украину

Российская сторона пока не получала предложений от европейских партнёров о начале переговорного процесса по транзиту газа через Украину после 2024 года. Об этом сообщил журналистам в понедельник вице-премьер Александр Новак.

"Нет. Ко мне лично не было никаких запросов", — приводит его слова ТАСС.