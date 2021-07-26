Суточный прирост новых случаев ковида в Турции оказался максимальным с 9 мая

В Турции за минувшие сутки было выявлено 16 809 новых пациентов с коронавирусом, что является максимумом с 9 мая, когда был зарегистрирован 15 191 инфицированный. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики.

"За последние 24 часа проведено 224 198 тестов, выявлено 16 809 случаев заражения. Умерло 63 человека. Теперь общее число инфицированных превышает 5,514 миллиона", — указано в ежедневной сводке.

Ранее Лайф сообщал, что в воскресенье, 25 июля, в Турции был побит летний антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Такого показателя не было в течение последних двух с половиной месяцев, когда шёл спад после резкого весеннего всплеска.