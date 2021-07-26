Nestle отзывает 46 видов мороженого из-за канцерогенов

Швейцарская корпорация Nestle S.A. отзовёт из продажи не менее 46 сортов мороженого. Они подвержены загрязнению канцерогенной окисью этилена. Об этом сообщает испанская неправительственная организация защиты прав потребителей FACUA.

Nestle и британская Froneri, заявившая об отзыве ряда позиций в связи с новыми директивами Европейской комиссии, не предоставляют полный перечень затронутых загрязнением продуктов. В то же время FACUA получила информацию от работников из разных торговых сетей.

"Список продуктов, подлежащих отзыву, полученный FACUA, включает 46 разновидностей мороженого, производимых на предприятиях Froneri под брендами Nestlé, Milka, Toblerone, Nuii, Oreo, Princesa, La Lechera и Smarties, все они продаются швейцарской фирмой в Испании", — говорится в релизе.

При этом активисты FACUA предупреждают, что перечень не является полным, поэтому призывают Nestle и Froneri опубликовать всю информацию по продуктам, загрязнённым окисью этилена, которую регулирующие органы рассматривают как канцерогенное вещество. С подобным призывом организация обратилась и к испанскому агентству по безопасности пищевых продуктов AESAN.