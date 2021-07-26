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Nestle отзывает 46 видов мороженого из-за канцерогенов

Испанские активисты, которые борются за права потребителей, призвали опубликовать полную информацию о разновидностях лакомства, загрязнённых окисью этилена.

26 июля, 19:07
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Швейцарская корпорация Nestle S.A. отзовёт из продажи не менее 46 сортов мороженого. Они подвержены загрязнению канцерогенной окисью этилена. Об этом сообщает испанская неправительственная организация защиты прав потребителей FACUA.

Nestle и британская Froneri, заявившая об отзыве ряда позиций в связи с новыми директивами Европейской комиссии, не предоставляют полный перечень затронутых загрязнением продуктов. В то же время FACUA получила информацию от работников из разных торговых сетей.

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"Список продуктов, подлежащих отзыву, полученный FACUA, включает 46 разновидностей мороженого, производимых на предприятиях Froneri под брендами Nestlé, Milka, Toblerone, Nuii, Oreo, Princesa, La Lechera и Smarties, все они продаются швейцарской фирмой в Испании", — говорится в релизе.

При этом активисты FACUA предупреждают, что перечень не является полным, поэтому призывают Nestle и Froneri опубликовать всю информацию по продуктам, загрязнённым окисью этилена, которую регулирующие органы рассматривают как канцерогенное вещество. С подобным призывом организация обратилась и к испанскому агентству по безопасности пищевых продуктов AESAN.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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