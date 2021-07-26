Захарова предложила пригласить Шария в Госдеп

В Государственном департаменте США должны пообщаться с украинским блогером Анатолием Шарием, поскольку он "видный оппозиционер", которому есть что сказать о будущем Незалежной. Таким мнением в интервью с журналистом "Шарий.net" Владимиром Самарским поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Есть прекрасный пример того, как в изгнании действует видный украинский оппозиционер. Ему тоже можно было бы уделить внимание. Его тоже можно было бы пригласить в Госдеп. Я думаю, что господин [Энтони] Блинкен мог бы найти пару минут на то, чтобы с ним обменяться видениями будущего Украины. Госпожа [Виктория] Нуланд могла бы с ним уже углублённо поговорить о том, как и куда вести Украину", — заявила дипломат.

По словам официального представителя МИД РФ, Шарию стоит самому донести до Госдепартамента мысль, что ему есть что рассказать об Украине. При этом можно воспользоваться видеосвязью, чтобы упростить организацию беседы. История Шария является, как отметила Захарова, "классической для западных партнёров". У них большой опыт общения с оппозиционерами в изгнании.

"Он каждый день, профессионально — это уже стало делом его жизни — посвящает ситуации на Украине. Он не просто случайно оказавшийся деятель, которого подхватила какая-то конъюнктура. Это человек, который глубоко и искренне отстаивает свою точку зрения, сделав её политической позицией", — подчеркнула Захарова.