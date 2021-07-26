Курс биткоина резко поднялся до $40 тысяч

Курс биткоина вырос сразу более чем на 15% и превысил показатель в $40 тысяч, который был недостижим для него долгое время. По данным портала Coindesk, курс вечером в понедельник, 26 июля, достигал отметки в $40,3 тысячи, демонстрируя рост на 17,31%.