Курс биткоина резко поднялся до $40 тысяч
Это случилось меньше чем через неделю после антирекорда июля — падения курса ниже отметки в $30 тысяч.
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Курс биткоина вырос сразу более чем на 15% и превысил показатель в $40 тысяч, который был недостижим для него долгое время. По данным портала Coindesk, курс вечером в понедельник, 26 июля, достигал отметки в $40,3 тысячи, демонстрируя рост на 17,31%.
Стоимость биткоина не превышала уровень в $40 тысяч более месяца. В последний раз такой показатель фиксировали 16 июня.
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При этом всего несколько дней назад — 20 июля — курс биткоина рухнул ниже $30 тысяч.
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