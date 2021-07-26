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Курс биткоина резко поднялся до $40 тысяч

Это случилось меньше чем через неделю после антирекорда июля — падения курса ниже отметки в $30 тысяч.

26 июля, 19:20
<p>Фото © <a href="https://ru.depositphotos.com/stock-photos/bitcoin.html?qview=197581672" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Depositphotos</a></p>

Фото © Depositphotos

Курс биткоина вырос сразу более чем на 15% и превысил показатель в $40 тысяч, который был недостижим для него долгое время. По данным портала Coindesk, курс вечером в понедельник, 26 июля, достигал отметки в $40,3 тысячи, демонстрируя рост на 17,31%.

Стоимость биткоина не превышала уровень в $40 тысяч более месяца. В последний раз такой показатель фиксировали 16 июня.

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При этом всего несколько дней назад — 20 июля — курс биткоина рухнул ниже $30 тысяч.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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