Ребёнок погиб, шесть человек пострадали в жуткой аварии в Воронеже

В Воронеже произошло столкновение автомобилей "Нива" и ВАЗ-2112. В результате погиб ребёнок, шесть человек получили травмы. Об этом сообщили Лайфу в региональном управлении МВД РФ.

Авария случилась примерно в 21:10 (совпадает с мск) у дома 32 по ул. Антонова-Овсеенко. По предварительным данным, пострадали оба водителя, а также пассажиры "Нивы", это две женщины и двое детей — мальчики в возрасте четырёх и восьми лет. Они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Погибла девочка в возрасте трёх месяцев.