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Ребёнок погиб, шесть человек пострадали в жуткой аварии в Воронеже

Судя по кадрам с места ДТП, удар был лобовым. Автомобили оказались очень сильно смяты, особенно ВАЗ-2112.

26 июля, 19:41
<p>Фото © ГУ МВД РФ по Воронежской области. Коллаж © LIFE</p>

Фото © ГУ МВД РФ по Воронежской области. Коллаж © LIFE

В Воронеже произошло столкновение автомобилей "Нива" и ВАЗ-2112. В результате погиб ребёнок, шесть человек получили травмы. Об этом сообщили Лайфу в региональном управлении МВД РФ.

Авария случилась примерно в 21:10 (совпадает с мск) у дома 32 по ул. Антонова-Овсеенко. По предварительным данным, пострадали оба водителя, а также пассажиры "Нивы", это две женщины и двое детей — мальчики в возрасте четырёх и восьми лет. Они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Погибла девочка в возрасте трёх месяцев.

Три человека погибли в лобовом столкновении легковушек в Мордовии

Три человека погибли в лобовом столкновении легковушек в Мордовии

А ранее три человека погибли при лобовом столкновении легковушки и УАЗа в Омской области.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев
Райля Гареева
Райля Гареева

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