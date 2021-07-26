Власти Таиланда не исключили возможность признания российских вакцин

Россия и Таиланд могут взаимно признать сертификаты о вакцинации от коронавируса. Эта тема обсуждалась сегодня на видеоконсультации, которую провели Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения Королевства Таиланд.

"Россия и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против CoViD-19", — говорится в сообщении российского ведомства.

Отмечается, что это будет одним из шагов "для открытия границ и возобновления сообщения между нашими странами". Конкретные сроки реализации предварительных договорённостей в Роспотребнадзоре не указали.