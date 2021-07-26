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Власти Таиланда не исключили возможность признания российских вакцин

Отмечается, что это стало бы шагом "для открытия границ и возобновления сообщения между странами".

26 июля, 20:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россия и Таиланд могут взаимно признать сертификаты о вакцинации от коронавируса. Эта тема обсуждалась сегодня на видеоконсультации, которую провели Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения Королевства Таиланд.

"Россия и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против CoViD-19", — говорится в сообщении российского ведомства.

Отмечается, что это будет одним из шагов "для открытия границ и возобновления сообщения между нашими странами". Конкретные сроки реализации предварительных договорённостей в Роспотребнадзоре не указали.

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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