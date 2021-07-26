Власти Таиланда не исключили возможность признания российских вакцин
Отмечается, что это стало бы шагом "для открытия границ и возобновления сообщения между странами".
Фото © Pixabay
Россия и Таиланд могут взаимно признать сертификаты о вакцинации от коронавируса. Эта тема обсуждалась сегодня на видеоконсультации, которую провели Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения Королевства Таиланд.
"Россия и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против CoViD-19", — говорится в сообщении российского ведомства.
Отмечается, что это будет одним из шагов "для открытия границ и возобновления сообщения между нашими странами". Конкретные сроки реализации предварительных договорённостей в Роспотребнадзоре не указали.
Ранее Лайф рассказывал, что непростая эпидемиологическая ситуация складывается на куда более популярном среди россиян туристическом направлении — в Турции. Там опять резко увеличивается заболеваемость коронавирусом.
Комментариев: 0