Кровь привитых "Спутником V" оказалась губительна для новых штаммов ковида

Российская вакцина "Спутник V" способна обеспечивать защиту в том числе против новых вариантов коронавируса, включая штаммы "бета" ("южноафриканский") и "дельта" ("индийский"). Это показали исследования на "живом" вирусе SARS-CoV-2 антител из сыворотки крови привитых пациентов. Так разработчики вакцины из НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи прокомментировали статью в Nature Communications о защитных вируснейтрализующих титрах сыворотки.

"Исследование НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, опубликованное 12 июля в рецензируемом международном журнале Vaccines, продемонстрировало защитные вируснейтрализующие титры сыворотки против различных мутаций коронавируса, включая южноафриканские и дельта-варианты, при использовании вакцины "Спутник V", — сообщили ТАСС разработчики вакцины.

В статье Nature Communications указывается также, что действие вакцины "Спутник V" против южноафриканского варианта несколько снижено. При этом стало известно, что у одного из авторов возник конфликт интересов из-за работы консультантом в Pfizer/BioNtech. Между тем сравнение российского препарата в борьбе с альфа-вариантом с Pfizer/BioNtech не в пользу последнего. Разработчики из института Гамалеи подчеркнули, что авторы исследования Nature Communications использовали суррогатный вирус везикулярного стоматита. В отличие от Vaccines, анализ которого был основан на реальной тестовой модели, содержащей живой коронавирус SARS-CoV-2.

"Более того, исследование Nature Communications не содержит данных об эффективности "Спутника V" против штамма "дельта", который в настоящее время является доминирующим вариантом в мире, согласно данным ВОЗ", — отмечается в сообщении.