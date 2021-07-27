НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Кровь привитых "Спутником V" оказалась губительна для новых штаммов ковида

Воздействие сыворотки проверили и на южноафриканский, и на индийский варианты коронавируса.

26 июля, 21:07
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Российская вакцина "Спутник V" способна обеспечивать защиту в том числе против новых вариантов коронавируса, включая штаммы "бета" ("южноафриканский") и "дельта" ("индийский"). Это показали исследования на "живом" вирусе SARS-CoV-2 антител из сыворотки крови привитых пациентов. Так разработчики вакцины из НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи прокомментировали статью в Nature Communications о защитных вируснейтрализующих титрах сыворотки.

"Исследование НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, опубликованное 12 июля в рецензируемом международном журнале Vaccines, продемонстрировало защитные вируснейтрализующие титры сыворотки против различных мутаций коронавируса, включая южноафриканские и дельта-варианты, при использовании вакцины "Спутник V", — сообщили ТАСС разработчики вакцины.

В статье Nature Communications указывается также, что действие вакцины "Спутник V" против южноафриканского варианта несколько снижено. При этом стало известно, что у одного из авторов возник конфликт интересов из-за работы консультантом в Pfizer/BioNtech. Между тем сравнение российского препарата в борьбе с альфа-вариантом с Pfizer/BioNtech не в пользу последнего. Разработчики из института Гамалеи подчеркнули, что авторы исследования Nature Communications использовали суррогатный вирус везикулярного стоматита. В отличие от Vaccines, анализ которого был основан на реальной тестовой модели, содержащей живой коронавирус SARS-CoV-2.

"Более того, исследование Nature Communications не содержит данных об эффективности "Спутника V" против штамма "дельта", который в настоящее время является доминирующим вариантом в мире, согласно данным ВОЗ", — отмечается в сообщении.

Минздрав разрешил компании Biocad клинические испытания новой вакцины от коронавируса

Минздрав разрешил компании Biocad клинические испытания новой вакцины от коронавируса

Ранее Лайф сообщал, что глава Минздрава рассказал, когда опубликуют итоги исследования "Спутника V" и "Ковивака". Михаил Мурашко озвучил эта данные в прямом эфире просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе", организованной российским обществом "Знание".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1