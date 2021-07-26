СМИ: Белоруссию покинул диспетчер, посадивший рейс Ryanair с Протасевичем

Из Белоруссии вместе с семьёй уехал авиадиспетчер Олег Галегов, который, предположительно, в мае озвучивал требование экипажу самолёта Ryanair приземлиться в Минске. Об этом сообщает белорусское издание "Наша Нива" со ссылкой на источники в Белаэронавигации.

Там не исключили, что авиадиспетчер мог направиться в Грузию к родственникам. По предварительным данным, он покинул страну ещё в начале июля. В Белаэронавигации работал с 2010 года.

Один из коллег Галегова рассказал, что с ним нет связи, он удалил свои аккаунты в соцсетях, а руководство компании официально ничего не сообщило о его судьбе.

Напомним, самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан.