СМИ: Белоруссию покинул диспетчер, посадивший рейс Ryanair с Протасевичем
Он удалил свои аккаунты в социальных сетях и не выходит на связь с коллегами. Предположительно, уехал к родственникам в Грузию.
Фото © "Наша Нива"
Из Белоруссии вместе с семьёй уехал авиадиспетчер Олег Галегов, который, предположительно, в мае озвучивал требование экипажу самолёта Ryanair приземлиться в Минске. Об этом сообщает белорусское издание "Наша Нива" со ссылкой на источники в Белаэронавигации.
Там не исключили, что авиадиспетчер мог направиться в Грузию к родственникам. По предварительным данным, он покинул страну ещё в начале июля. В Белаэронавигации работал с 2010 года.
Один из коллег Галегова рассказал, что с ним нет связи, он удалил свои аккаунты в соцсетях, а руководство компании официально ничего не сообщило о его судьбе.
Напомним, самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан.
В странах ЕС сочли, что произошедшее было срежиссировано властями Белоруссии. Санкции не заставили себя ждать: на сегодняшний день европейское авиасообщение с республикой почти парализовано. Однако Россия выступила против санкций в отношении Минска. В Кремле заявили, что у Москвы нет никаких оснований не доверять объяснениям белорусской стороны.
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