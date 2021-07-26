Найдена последняя жертва обрушения дома во Флориде

Обнаружена последняя жертва обрушения многоэтажного жилого дома во Флориде. Об этом со ссылкой на семью погибшей сообщает телеканал NBC 6 South Florida. Как отмечается, тело опознали родственники. Теперь общее количество погибших составляет 98 человек.

Последней обнаруженной жертвой стала Эстель Хедайя. Девушка шесть последних лет работала операционным директором ювелирной компании.

Ранее Лайф сообщал, что в пятницу во Флориде была завершена спасательная операция на месте обрушившегося дома. Тогда сообщалось, что опознания тел ещё продолжаются, на тот момент их число достигло 97 человек.