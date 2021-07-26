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Найдена последняя жертва обрушения дома во Флориде

Число жертв трагедии таким образом достигло 98 человек. Поисково-спасательные работы теперь завершены.

26 июля, 20:50
<p>Фото © <a href="https://www.nbcmiami.com/news/local/final-victim-of-condo-collapse-identified-by-family-bringing-death-toll-to-98/2506129/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NBC 6 South Florida</a></p>

Фото © NBC 6 South Florida

Обнаружена последняя жертва обрушения многоэтажного жилого дома во Флориде. Об этом со ссылкой на семью погибшей сообщает телеканал NBC 6 South Florida. Как отмечается, тело опознали родственники. Теперь общее количество погибших составляет 98 человек.

Последней обнаруженной жертвой стала Эстель Хедайя. Девушка шесть последних лет работала операционным директором ювелирной компании.

Во Флориде взорвали оставшуюся часть дома, при обрушении которого погибли десятки людей

Во Флориде взорвали оставшуюся часть дома, при обрушении которого погибли десятки людей

Ранее Лайф сообщал, что в пятницу во Флориде была завершена спасательная операция на месте обрушившегося дома. Тогда сообщалось, что опознания тел ещё продолжаются, на тот момент их число достигло 97 человек.

Напомним, трагедия произошла в городе Серфсайде в ночь на 24 июня. По неизвестным причинам обрушилось 12-этажное здание. Лайф публиковал видео с места инцидента. Как стало известно СМИ, в частично рухнувшем здании проживали родственники супруги президента Парагвая Сильваны Лопес Морейры Бо — в доме находилась семья её сестры Софии.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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