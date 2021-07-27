"Ковид трансформирует человечество": Психиатр — о влиянии вируса на интеллект отдельного человека и ход мировой истории Врач, испытавший на себе когнитивные проблемы после перенесённой инфекции, даже в чём-то изменил мировоззрение. 26 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

Как ковид попадает в мозг

Коронавирус не только проникает в кровеносные сосуды головного мозга, но и поражает сами нервные клетки, рассказал Лайфу психиатр, нарколог, директор медицинского центра Сергей Нурисламов.

— Он там, похоже, не продуцирует себя, не может себя сам воспроизводить, скажем так, пока что не научился. А так, в принципе, находясь в нервных клетках, он приводит к нарушениям вестибулярных процессов, вкусовых ощущений, сейчас уже может немножко на зрительный анализатор "дельта" воздействует, — отметил он.

При этом, по его мнению, работа мозга у переболевших ковидом нарушается из-за последствий сбоев в системе кровообращения, а значит, снабжения мозга кислородом.

— Это связано, на мой взгляд, с его воздействием на кровеносную систему за счёт изменения реалогических свойств крови, то есть увеличения её вязкости. То есть идёт каскад патогенетических процессов, которые приводят к снижению питания клеток головного мозга у пациентов на пике коронавирусной инфекции, — объяснил психиатр.

Знакомые симптомы?

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Недавно авторитетное медицинское издание Lancet опубликовало результаты исследования учёных из Имперского колледжа Лондона. Сообщается, что они опросили более 80 тысяч человек и попросили их выполнить несколько тестов, чтобы проверить когнитивные функции. Среди участников у большинства на момент исследования ковида не было, но более 3,5 тысячи перенесли ковид в той или иной форме. Все они прошли тесты в том числе на рабочую память (это временное хранилище информации, нужной для выполнения какой-то задачи), пространственное восприятие, концентрацию внимания, понятийное мышление (умение оперировать понятиями), а также эмоциональную обработку информации, умение планировать и решать проблемы.

Выяснилось, что CoViD-19 заметно влияет на интеллект, и чем тяжелее протекала болезнь, тем серьёзнее её последствия для мозга. Хуже всех с тестами справились те, кому пришлось делать искусственную вентиляцию лёгких. У переболевших коронавирусом выявили проблемы с ориентацией в пространстве, памятью, умением мыслить по аналогии. Эти данные вполне согласуются с тем, что психиатр Сергей Нурисламов наблюдает в своей практике.

— У человека (переболевшего ковидом. — Прим. Лайфа) снижается скорость привлечения внимания. Оно истощается. Он за единицу времени меньше информации воспринимает и обрабатывает, соответственно, он становится более медлительным, у него заторможенные реакции. Это может отразиться на всём, в том числе на управлении как сложными движущимися объектами, так и на управлении, предположим, автомобилем, — говорит врач.

Врач упомянул также о проблемах с памятью: после ковида многим пациентам труднее запоминать новую информацию и вспоминать старую, то есть использовать долговременную память.

— Человек исподволь получает эти симптомы, и он не до конца может их оформить в виде жалоб. И, таким образом, возможно, мы огромное количество таких симптомов выпускаем из поля зрения, — посетовал медик.

Как это лечить?

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Врач признался, что многие из этих проблем коснулись и его лично, поскольку он тоже перенёс ковид. По словам медика, для восстановления нормальной умственной деятельности ему пришлось принимать специальные средства.

— На Западе не очень любят использовать ноотропные препараты (лекарства, стимулирующие работу мозга), не видя в них доказательной эффективности, но доказывать эффективность ноотропов или церебропротекторов довольно сложно, потому что некоторые элементы их эффективности очень субъективны, — подчеркнул врач.

Лекарства можно принимать только по назначению врача, а вот что точно не помешает, так это ежедневная дыхательная гимнастика и прогулки на свежем воздухе, отметил Сергей Нурисламов. Он также посоветовал заняться йогой и синбугуном — это комплекс упражнений из китайской народной медицины.

— Чаще всего упражнения должны быть направлены на создание давления на выдохе, поэтому вы надуваете различных резиновых кукол, матрасы для плавания не насосом, а лёгкими, просто раздуваете шарики. Если у вас ничего нет под руками, просто из пальцев сделайте колечко, как в детстве вы смотрели на солнце через кольцо указательного пальца, и старайтесь через это колечко выдыхать (либо с шумом, как каратисты делают, они сдавливают губы и зубы и как бы выпускают стиснутый воздух). Таким образом резкое напряжение мышц диафрагмы и всего тела заставляет усилить удар, — говорит медик.

Он объяснил, что тренировка лёгких не только помогает восстановиться после пневмонии — от кислорода зависит работа всего организма и в том числе мозга. А что касается "зарядки для ума", то психиатр одобряет практически любые упражнения и тесты. Правда, у него самого есть свои предпочтения.

— Я решаю "1001 задачу" Рачинского, решать стал гораздо быстрее. IQ-тесты меня раздражают, они всё время показывают разные цифры, достаточно высокие, а мне хочется, чтобы они показали максимум, — говорит врач.

Некоторые переболевшие ковидом жалуются на проблемы с чтением из-за рассеянного внимания. На этот счёт психиатр дал совет, который может показаться ироничным и даже насмешливым.

— Если вам трудно читать, начинайте писать. Пишите что-то, что вам было бы приятно почитать, и потом это перечитывайте. Себя всегда интересно почитать. Если вам становится скучно читать кого-то, то вы практически в полшаге от писательства. Может быть, в вас пропадает талант и за следующий год вы сможете получить хороший гонорар, издав своё произведение, — рассуждает Сергей Нурисламов.

"Мы трансформируемся"

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Психиатр считает, что перенесённый коронавирус не только повлиял на работу его мозга, но и в целом изменил его мировоззрение.

— Я стал меньше погружаться в глубокие раздумья, стал более поверхностным, что в лучшей степени отражается на ведении моего медицинского бизнеса. Наблюдается снижение шизоидных элементов. То есть коронавирус убрал лишние мозги у меня, как мне кажется, мешающие мне вести бизнес, — сказал психиатр.

Врач добавил, что после ковида ему стало гораздо труднее терпеть резонёрство, то есть бесцельное и бессмысленное многословие собеседника.

— Говорят, коронавирус заставляет организм стареть. Может быть, я постарел и потому стал таким брюзгой за эти два года, — шутит Сергей Нурисламов.

Коронавирус влияет не только на умы переболевших — он меняет мышление всего человечества в целом, уверен психиатр.

— Мы трансформируемся. По сути, мы столкнулись с новым паразитом, который отчасти поменяет не только социальный образ жизни, но и до какой-то степени биологию человека. Может быть, человечеству отчасти — в кавычках, конечно — нужен был коронавирус. Возможно, от сумасбродных идей коронавирус приведёт человечество к более благостным ощущениям, может быть, меньше агрессии будет, может быть, войны станут менее жестокими, — предположил врач.

Авторы Адель Романенкова