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"Ковид трансформирует человечество": Психиатр — о влиянии вируса на интеллект отдельного человека и ход мировой истории

Врач, испытавший на себе когнитивные проблемы после перенесённой инфекции, даже в чём-то изменил мировоззрение.

26 июля, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Как ковид попадает в мозг

Коронавирус не только проникает в кровеносные сосуды головного мозга, но и поражает сами нервные клетки, рассказал Лайфу психиатр, нарколог, директор медицинского центра Сергей Нурисламов.

Он там, похоже, не продуцирует себя, не может себя сам воспроизводить, скажем так, пока что не научился. А так, в принципе, находясь в нервных клетках, он приводит к нарушениям вестибулярных процессов, вкусовых ощущений, сейчас уже может немножко на зрительный анализатор "дельта" воздействует, отметил он.

При этом, по его мнению, работа мозга у переболевших ковидом нарушается из-за последствий сбоев в системе кровообращения, а значит, снабжения мозга кислородом.

Это связано, на мой взгляд, с его воздействием на кровеносную систему за счёт изменения реалогических свойств крови, то есть увеличения её вязкости. То есть идёт каскад патогенетических процессов, которые приводят к снижению питания клеток головного мозга у пациентов на пике коронавирусной инфекции, объяснил психиатр.

Знакомые симптомы?

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Недавно авторитетное медицинское издание Lancet опубликовало результаты исследования учёных из Имперского колледжа Лондона. Сообщается, что они опросили более 80 тысяч человек и попросили их выполнить несколько тестов, чтобы проверить когнитивные функции. Среди участников у большинства на момент исследования ковида не было, но более 3,5 тысячи перенесли ковид в той или иной форме. Все они прошли тесты в том числе на рабочую память (это временное хранилище информации, нужной для выполнения какой-то задачи), пространственное восприятие, концентрацию внимания, понятийное мышление (умение оперировать понятиями), а также эмоциональную обработку информации, умение планировать и решать проблемы.

Выяснилось, что CoViD-19 заметно влияет на интеллект, и чем тяжелее протекала болезнь, тем серьёзнее её последствия для мозга. Хуже всех с тестами справились те, кому пришлось делать искусственную вентиляцию лёгких. У переболевших коронавирусом выявили проблемы с ориентацией в пространстве, памятью, умением мыслить по аналогии. Эти данные вполне согласуются с тем, что психиатр Сергей Нурисламов наблюдает в своей практике.

У человека (переболевшего ковидом. — Прим. Лайфа) снижается скорость привлечения внимания. Оно истощается. Он за единицу времени меньше информации воспринимает и обрабатывает, соответственно, он становится более медлительным, у него заторможенные реакции. Это может отразиться на всём, в том числе на управлении как сложными движущимися объектами, так и на управлении, предположим, автомобилем, говорит врач.

Врач упомянул также о проблемах с памятью: после ковида многим пациентам труднее запоминать новую информацию и вспоминать старую, то есть использовать долговременную память.

Человек исподволь получает эти симптомы, и он не до конца может их оформить в виде жалоб. И, таким образом, возможно, мы огромное количество таких симптомов выпускаем из поля зрения, — посетовал медик.

Как это лечить?

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Врач признался, что многие из этих проблем коснулись и его лично, поскольку он тоже перенёс ковид. По словам медика, для восстановления нормальной умственной деятельности ему пришлось принимать специальные средства.

На Западе не очень любят использовать ноотропные препараты (лекарства, стимулирующие работу мозга), не видя в них доказательной эффективности, но доказывать эффективность ноотропов или церебропротекторов довольно сложно, потому что некоторые элементы их эффективности очень субъективны, — подчеркнул врач.

Лекарства можно принимать только по назначению врача, а вот что точно не помешает, так это ежедневная дыхательная гимнастика и прогулки на свежем воздухе, отметил Сергей Нурисламов. Он также посоветовал заняться йогой и синбугуном — это комплекс упражнений из китайской народной медицины.

Чаще всего упражнения должны быть направлены на создание давления на выдохе, поэтому вы надуваете различных резиновых кукол, матрасы для плавания не насосом, а лёгкими, просто раздуваете шарики. Если у вас ничего нет под руками, просто из пальцев сделайте колечко, как в детстве вы смотрели на солнце через кольцо указательного пальца, и старайтесь через это колечко выдыхать (либо с шумом, как каратисты делают, они сдавливают губы и зубы и как бы выпускают стиснутый воздух). Таким образом резкое напряжение мышц диафрагмы и всего тела заставляет усилить удар, — говорит медик.

Он объяснил, что тренировка лёгких не только помогает восстановиться после пневмонии — от кислорода зависит работа всего организма и в том числе мозга. А что касается "зарядки для ума", то психиатр одобряет практически любые упражнения и тесты. Правда, у него самого есть свои предпочтения.

Я решаю "1001 задачу" Рачинского, решать стал гораздо быстрее. IQ-тесты меня раздражают, они всё время показывают разные цифры, достаточно высокие, а мне хочется, чтобы они показали максимум, говорит врач.

Некоторые переболевшие ковидом жалуются на проблемы с чтением из-за рассеянного внимания. На этот счёт психиатр дал совет, который может показаться ироничным и даже насмешливым.

Если вам трудно читать, начинайте писать. Пишите что-то, что вам было бы приятно почитать, и потом это перечитывайте. Себя всегда интересно почитать. Если вам становится скучно читать кого-то, то вы практически в полшаге от писательства. Может быть, в вас пропадает талант и за следующий год вы сможете получить хороший гонорар, издав своё произведение, рассуждает Сергей Нурисламов.

"Мы трансформируемся"

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Психиатр считает, что перенесённый коронавирус не только повлиял на работу его мозга, но и в целом изменил его мировоззрение.

Я стал меньше погружаться в глубокие раздумья, стал более поверхностным, что в лучшей степени отражается на ведении моего медицинского бизнеса. Наблюдается снижение шизоидных элементов. То есть коронавирус убрал лишние мозги у меня, как мне кажется, мешающие мне вести бизнес, сказал психиатр.

Врач добавил, что после ковида ему стало гораздо труднее терпеть резонёрство, то есть бесцельное и бессмысленное многословие собеседника.

Говорят, коронавирус заставляет организм стареть. Может быть, я постарел и потому стал таким брюзгой за эти два года, — шутит Сергей Нурисламов.

Коронавирус влияет не только на умы переболевших — он меняет мышление всего человечества в целом, уверен психиатр.

Мы трансформируемся. По сути, мы столкнулись с новым паразитом, который отчасти поменяет не только социальный образ жизни, но и до какой-то степени биологию человека. Может быть, человечеству отчасти — в кавычках, конечно — нужен был коронавирус. Возможно, от сумасбродных идей коронавирус приведёт человечество к более благостным ощущениям, может быть, меньше агрессии будет, может быть, войны станут менее жестокими, — предположил врач.

Кровная месть ковида: Коронавирус видоизменяет лейкоциты, причём надолго

Кровная месть ковида: Коронавирус видоизменяет лейкоциты, причём надолго

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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