США назвали сроки, когда прекратят участие в военных операциях в Ираке
При этом там заверили, что поддержка иракских сил безопасности всё равно продолжится: будут совместные тренировки и учения.
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США прекратят участие в военных операциях в Ираке до 31 декабря 2021 года. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна.
"Делегации решили по итогам недавних технических переговоров, что отношения в области безопасности полностью перейдут к тренировкам, консультациям, помощи и обмену разведывательной информацией и что никакие силы США не будут играть военную роль к 31 декабря 2021 года", — говорится в документе.
При этом не сообщается, покинут ли американские войска страну или оставят в ней свои базы. Однако уточняется, что США продолжат поддержку иракских сил безопасности, включая пешмерга.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что США меняют свою роль в Ираке с боевой на тренировочную. Под изменением содержания миссии подразумевается переход "к большему вниманию на тренировки, нежели то, что было в течение последних нескольких лет".
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