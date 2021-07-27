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США назвали сроки, когда прекратят участие в военных операциях в Ираке

При этом там заверили, что поддержка иракских сил безопасности всё равно продолжится: будут совместные тренировки и учения.

26 июля, 22:20
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

США прекратят участие в военных операциях в Ираке до 31 декабря 2021 года. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна.

"Делегации решили по итогам недавних технических переговоров, что отношения в области безопасности полностью перейдут к тренировкам, консультациям, помощи и обмену разведывательной информацией и что никакие силы США не будут играть военную роль к 31 декабря 2021 года", говорится в документе.

При этом не сообщается, покинут ли американские войска страну или оставят в ней свои базы. Однако уточняется, что США продолжат поддержку иракских сил безопасности, включая пешмерга.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что США меняют свою роль в Ираке с боевой на тренировочную. Под изменением содержания миссии подразумевается переход "к большему вниманию на тренировки, нежели то, что было в течение последних нескольких лет".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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