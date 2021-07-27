США назвали сроки, когда прекратят участие в военных операциях в Ираке

США прекратят участие в военных операциях в Ираке до 31 декабря 2021 года. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна.

"Делегации решили по итогам недавних технических переговоров, что отношения в области безопасности полностью перейдут к тренировкам, консультациям, помощи и обмену разведывательной информацией и что никакие силы США не будут играть военную роль к 31 декабря 2021 года", — говорится в документе.

При этом не сообщается, покинут ли американские войска страну или оставят в ней свои базы. Однако уточняется, что США продолжат поддержку иракских сил безопасности, включая пешмерга.