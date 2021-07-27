Роскомнадзор заблокировал популярный сайт Genius с разбором песен

Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших сайтов с разборами текстов песен — американский портал genius.com. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"На основании вступивших в законную силу судебных решений, а также многочисленных требований Роспотребнадзора и МВД России, в Единый реестр запрещённой информации внесено 30 страниц сайта genius.com", — сказали ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

По сообщению ведомства, после неоднократных уведомлений сайт не удалил противоправный контент — "материалы, содержащие пропаганду экстремизма, криминального образа жизни, пронаркотического и суицидального контента". В связи с этим доступ к страницам сайта на территории РФ был закрыт. Если запрещённую информацию удалят, Роскомнадзор снимает ограничения в короткие сроки.