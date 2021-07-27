Масштабный пожар охватил жилой дом в Нефтеюганске
Возгоранию присвоен второй номер сложности. С огнём борются 36 человек и 14 единиц техники.
Фото © МЧС РФ
Пожар площадью около 700 квадратных метров охватил многоэтажный жилой дома в Нефтеюганске, из здания эвакуировано около 50 человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Возгорание произошло по адресу 7-й микрорайон, дом 39. Первые расчёты пожарных обнаружили, что огнём охвачены два подъезда четырехподъездного двухэтажного жилого дома, пожар перекинулся на кровлю.
"Пожару присвоен второй номер сложности. Незамедлительно была проведена эвакуация 50 человек, в том числе 15 детей", — отметили в МЧС.
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