Масштабный пожар охватил жилой дом в Нефтеюганске

Пожар площадью около 700 квадратных метров охватил многоэтажный жилой дома в Нефтеюганске, из здания эвакуировано около 50 человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Возгорание произошло по адресу 7-й микрорайон, дом 39. Первые расчёты пожарных обнаружили, что огнём охвачены два подъезда четырехподъездного двухэтажного жилого дома, пожар перекинулся на кровлю.

"Пожару присвоен второй номер сложности. Незамедлительно была проведена эвакуация 50 человек, в том числе 15 детей", — отметили в МЧС.