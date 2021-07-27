НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Прикроют лазейку: Юрист оценила идею забирать у должников загранпаспорта

Сейчас, даже будучи в чёрном списке, можно вылететь в другие страны через сопредельные государства.

26 июля, 21:14
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Перспективной мерой по возврату долгов назвала идею изымать загранпаспорта у нерадивых плательщиков специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. Так она прокомментировала заявление председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева об одобрении правительственной комиссией по законопроектной деятельности проекта, разрешающего приставам изъятие таких документов у должников, которым ограничен выезд за границу.

"Я как практикующий судебный адвокат поддерживаю все законопроекты, которые ужесточают ответственность должников по вступившим в законную силу судебным решениям. И чем больше наши судебные приставы будут обладать полномочиями исполнять решения суда принудительно и ограничивать права должников до исполнения судебных решений... я считаю, что это правильно", — прокомментировала юрист законопроект в беседе с RT.

Ярмуш отметила, что, несмотря на запрет на выезд, должники всё же могут уехать за границу через некоторые сопредельные страны. Туда можно выехать по российскому паспорту, а затем вылететь в любое другое государство. Поэтому, если лишить их загранпаспорта и возможности воспользоваться такой лазейкой, это может подтолкнуть к выплате долга.

В России изменились правила выдачи загранпаспортов

В России изменились правила выдачи загранпаспортов

Ранее Лайф писал, что приставам хотят разрешить забирать загранпаспорта у невыездных должников. Кроме того, документ предложено признавать недействительным в течение полугода после изменения владельцем фамилии, имени, даты рождения, пола.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1