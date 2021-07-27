Перспективной мерой по возврату долгов назвала идею изымать загранпаспорта у нерадивых плательщиков специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. Так она прокомментировала заявление председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева об одобрении правительственной комиссией по законопроектной деятельности проекта, разрешающего приставам изъятие таких документов у должников, которым ограничен выезд за границу.

"Я как практикующий судебный адвокат поддерживаю все законопроекты, которые ужесточают ответственность должников по вступившим в законную силу судебным решениям. И чем больше наши судебные приставы будут обладать полномочиями исполнять решения суда принудительно и ограничивать права должников до исполнения судебных решений... я считаю, что это правильно", — прокомментировала юрист законопроект в беседе с RT.

Ярмуш отметила, что, несмотря на запрет на выезд, должники всё же могут уехать за границу через некоторые сопредельные страны. Туда можно выехать по российскому паспорту, а затем вылететь в любое другое государство. Поэтому, если лишить их загранпаспорта и возможности воспользоваться такой лазейкой, это может подтолкнуть к выплате долга.