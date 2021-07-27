Уволенная из-за фото 18+ учительница из Магнитогорска пожаловалась в ЕСПЧ

41-летняя тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко (известная в Магнитогорске как Катя Ганеши), которую уволили из-за откровенных фотографий 18+ в 2019 году, подаёт документы в Европейский суд по правам человека. Учительница сообщила Лайфу, что, хоть и прошло два года, она считает это своевременным.

"Подача документов в ЕСПЧ закономерна в моей ситуации. Ещё в 2019-м все СМИ писали о том, что я готова дойти до ЕСПЧ, вот сроки и подошли", — сообщила уволенный тренер Лайфу.

Поддержавшие тогда Ганешу уральские писатели заявили, что женщина больше известна в российских творческих кругах как поэтесса, фотомодель и концептуальный перформер. А снимки, из-за которых она лишилась работы, были направлены на поддержание пусть спорных, но выдающихся, по мнению литераторов, произведений искусства. Сегодня, как призналась Конопенко Лайфу, именно это направление творчества придаёт ей уверенности в положительном исходе дела. По её словам, она добилась мирового признания, является обладателем международной премии в Индии, а также публикуется в международных журналах.

"Переводы моих стихов публикуются по всему миру — и на востоке, и на западе. Мои фотографии печатаются на обложках поэтических книг, в международных журналах. Именно поэтому я уверена в своей победе", — говорит заявительница.

Ранее Лайф сообщал, что Правобережный районный суд Магнитогорска отклонил иск уволенной из-за фото 18+ уральской учительницы. Катя Ганеши требовала восстановления на работе, взыскания зарплаты и компенсации в один миллион рублей.