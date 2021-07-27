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Уволенная из-за фото 18+ учительница из Магнитогорска пожаловалась в ЕСПЧ

Уверенности, что именно сейчас, через два года, пришло время отстоять свои права в европейском суде, россиянке придаёт её признание в мировом литературном сообществе.

26 июля, 21:22
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/katya_ganeshi?z=photo163227070_278185703/album163227070_152331214/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Катя Ганеши</a></p>

Фото © VK / Катя Ганеши

41-летняя тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко (известная в Магнитогорске как Катя Ганеши), которую уволили из-за откровенных фотографий 18+ в 2019 году, подаёт документы в Европейский суд по правам человека. Учительница сообщила Лайфу, что, хоть и прошло два года, она считает это своевременным.

"Подача документов в ЕСПЧ закономерна в моей ситуации. Ещё в 2019-м все СМИ писали о том, что я готова дойти до ЕСПЧ, вот сроки и подошли", — сообщила уволенный тренер Лайфу.

Поддержавшие тогда Ганешу уральские писатели заявили, что женщина больше известна в российских творческих кругах как поэтесса, фотомодель и концептуальный перформер. А снимки, из-за которых она лишилась работы, были направлены на поддержание пусть спорных, но выдающихся, по мнению литераторов, произведений искусства. Сегодня, как призналась Конопенко Лайфу, именно это направление творчества придаёт ей уверенности в положительном исходе дела. По её словам, она добилась мирового признания, является обладателем международной премии в Индии, а также публикуется в международных журналах.

"Переводы моих стихов публикуются по всему миру — и на востоке, и на западе. Мои фотографии печатаются на обложках поэтических книг, в международных журналах. Именно поэтому я уверена в своей победе", — говорит заявительница.

Уральская учительница рассказала Лайфу о фото 18+, за которые её уволили

Уральская учительница рассказала Лайфу о фото 18+, за которые её уволили

Ранее Лайф сообщал, что Правобережный районный суд Магнитогорска отклонил иск уволенной из-за фото 18+ уральской учительницы. Катя Ганеши требовала восстановления на работе, взыскания зарплаты и компенсации в один миллион рублей.

Напомним, руководство детского юношеского центра "Максимум" уволило Конопенко после того, как внезапно обнаружилась серия старых откровенных снимков с её участием. Екатерина сама рассказала Лайфу о ситуации. Позже она обратилась к учителям с призывом: "Педагоги, долой даже купальники!" В поддержку Ганеши выступили уральские писатели.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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